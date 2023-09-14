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【虛擬保險】Bowtie獲2.72億港元B2輪融資　永明金融領投、日本三井物產有份參與

股市 13:23 2023/09/14

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左至右：Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝； Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁陳鯤宇； 三井醫療管理有限公司（香港分部）首席執行官宍戶友哉； Bowtie資深顧問曾俊華； 香港永明金融有限公司行政總裁林嘉言

本港虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）宣布，已獲得金額達3,490萬美元（約2.72億港元）的B2輪融資，此輪融資由主要投資者永明金融領投，日本三井集團御三家（意即龍頭）之一「三井物產」進一步參與。

Bowtie期望，透過是次融資，進一步拓展公司業務並投資於科技，目標是透過加速產品創新以及與醫療服務供應商的垂直整合，從而建立起差異化優勢，最終從源頭上改變客戶體驗。

Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁陳鯤宇稱，Bowtie年度整體經常性收入達到2,500萬美元（約1.95億港元），客戶數量亦衝破10萬大關，展示了其業務增長、品牌建設以及客戶價值等各方面的基礎。

Bowtie早期投資者香港永明金領投此次B2輪融資，香港永明金融行政總裁林嘉言表示，很榮幸能夠支持Bowtie開拓醫療保險的新類別，共同讓保險變得真正的可負擔，不再遙不可及。

三井醫療管理有限公司（香港分部）首席執行官宍戶友哉表，三井熱衷於投資以價值為導向的醫療生態系統，當中重要的一環在於讓保險公司以及醫療服務供應商達成一致的利益，Bowtie大大簡化了醫療系統的複雜性，讓公司看到虛擬保險以科技重塑保險格局的潛力。

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