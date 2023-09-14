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英國人今年冬天能源費或超去年 不再獲政府巨額補貼

環球經濟金融 13:22 2023/09/14

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國際能源價格現時已較俄烏戰爭爆發初期顯著回落，但英國天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）周三（13日）警告，由於政府不再提供巨額補貼，英國家庭今年冬天的能源費或與去年持平甚至更高。

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Ofgem上月宣布，一般英國家庭的年度天然氣及電費開支上限將由第3季的2,074英鎊，下降至10月起第4季的1,923英鎊，

但政府去年實施2,500英鎊的能源價格保證水平之餘，政府每月為每個家庭支付約66英鎊的能源費。政府今年冬天不再提供相關補貼後，代表很多家庭今年的能源費可能有增無減。

Ofgem總裁布里爾利（Jonathan Brearley）於國會委員會發言，指能源市場較去年同期更穩定、波動更小及價格更低。

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他指政府去年為民眾提供總值數百億英鎊補貼。Ofgem估計如沒有政府補貼的情況下，去年同期的能源價格將達到每年4,200英鎊左右。

但民眾今年不再獲得支援，因此就算國際能源價格回落，大部分人的能源費料與去年相若，部分人的能源費甚至會增加。

英國智庫決議基金會（The Resolution Foundation）警告，英格蘭超過三分之一、即大約720萬戶家庭今年冬天的能源費，料高於去年同期。

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責任編輯：鄭錦玲

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