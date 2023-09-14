  • 27°C
香港時間 : 2023914日 (週四) 13:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國經濟】美前財長薩默斯︰美國軟着陸機會率只有三成　重申可能需要進一步加息

宏觀解讀 13:01 2023/09/14

分享：

分享：

【美國經濟】美前財長薩默斯︰美國軟着陸機會率只有三成　重申可能需要進一步加息

美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）表示，勿對美國在不引發衰退的情況下平息通脹的前景過於樂觀，並重申聯儲局可能需要進一步加息。

薩默斯表示，實現軟着陸的窗口非常狹窄，目前沒有跡象表明這是「通脹2%的經濟」，認為儲局依賴數據制定政策是正確之舉。他又提醒要對某些資產非常謹慎，尤其是在股市。

他認為有三種可能性，而三種情況的概率都是三分之一：

  • 軟着陸、
  • 不着陸，通脹永遠無法真正低於3%；
  • 較為生硬的着陸、即儲局累計加息衝擊經濟。

薩默斯表示，目前而言最有把握的猜測是通脹會略微走強，而儲局需要再次採取行動，又表示儲局不得不行動不止一次的可能性當然存在。

要留意的是，美國月初公布最新非農新增職位7月15.7萬個，升至8月18.7萬個，勝市場預期，薩默斯認為數字符合樂觀情景，指美國經濟正朝著軟着陸方向前進，且發生的可能性正在加大。

ET財智Talk

【美國經濟】高盛下調美國衰退機率至15%　通脹降溫且勞動力市場具彈性

【美國經濟】薩默斯：非農數據顯示經濟強勁　軟著陸可能性上升

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文
美股 經濟 加息 美國聯儲局 美國 通脹
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【虛擬保險】Bowtie獲2.72億港元B2輪融資　永明金融領投、日本三井物產有份參與

下一篇文章

【綠債2023】綠債入場費1萬享4.75厘保底息　銀行、證券行紛推手續費豁免、抽獎吸認購（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘倒數 完成任務即賺800元
【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘倒數 完成任務即賺800元
【綠債2023】綠債入場費1萬享4.75厘保底息　銀行、證券行紛推手續費豁免、抽獎吸認購（不斷更新）
【綠債2023】綠債入場費1萬享4.75厘保底息　銀行、證券行紛推手續費豁免、抽獎吸認購（不斷更新）
【香港天氣】天文台取消黃色暴雨警告　柴灣現水浸、石澳道坍塌擴大須封閉　教育局︰下午校照常上課（不斷更新）
【香港天氣】天文台取消黃色暴雨警告　柴灣現水浸、石澳道坍塌擴大須封閉　教育局︰下午校照常上課（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升74點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升74點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌13點　滙豐ADR再升2%破60關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌13點　滙豐ADR再升2%破60關（不斷更新）
【虛擬資產】證監會點名警告JPEX　提出6大可疑之處
【虛擬資產】證監會點名警告JPEX　提出6大可疑之處
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款