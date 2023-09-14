▲ 【美國經濟】美前財長薩默斯︰美國軟着陸機會率只有三成 重申可能需要進一步加息

美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）表示，勿對美國在不引發衰退的情況下平息通脹的前景過於樂觀，並重申聯儲局可能需要進一步加息。

薩默斯表示，實現軟着陸的窗口非常狹窄，目前沒有跡象表明這是「通脹2%的經濟」，認為儲局依賴數據制定政策是正確之舉。他又提醒要對某些資產非常謹慎，尤其是在股市。

他認為有三種可能性，而三種情況的概率都是三分之一：

軟着陸、

不着陸，通脹永遠無法真正低於3%；

較為生硬的着陸、即儲局累計加息衝擊經濟。

薩默斯表示，目前而言最有把握的猜測是通脹會略微走強，而儲局需要再次採取行動，又表示儲局不得不行動不止一次的可能性當然存在。

要留意的是，美國月初公布最新非農新增職位7月15.7萬個，升至8月18.7萬個，勝市場預期，薩默斯認為數字符合樂觀情景，指美國經濟正朝著軟着陸方向前進，且發生的可能性正在加大。

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責任編輯︰梁浩碩