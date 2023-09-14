▲ 【新股IPO】羅兵咸：上半年內地TMT企業IPO數量下滑 促流動性小組長遠助港股競爭力

全球IPO市道跟隨大市回落，內地中國科技、媒體及通訊行業（TMT）企業上半年上市數量及融資金額均有所下降，會計師行羅兵咸永道（PwC）中國內地媒體行業主管合夥人蔡智鋒表示，近期港府成立促進股票市場流動性專責小組，料可促進香港資本市場競爭力，預計若因經濟不確定等項因素消退後，隨著市場需求的恢復，香港資本市場正逐步重拾動力，將吸引特專科技企業赴港上市。

羅兵咸永道稱，2023年上半年內地TMT企業IPO數量較2022年下半年的124宗下滑至66宗；融資總額由2022下半年的約1,335億元人民幣，下降至約829億元人民幣。

蔡智鋒：券商及企業料按慣例主動披露風險

港交所自8月起不再要求企業在申請上市時披露與中國相關業務風險，問及此舉會否導致披露不足問題時，蔡智鋒預計，券商及企業均會按照以往慣例而在招股書作出主動披露，除了讓外界了解情況，同時也更好展示公司優勢。

中概股赴美上市回暖，羅兵咸永道稱，上半年共有6家TMT行業企業的總融資額為2.99億美元，平均融資額為0.5億美元，平均首發市盈率（除虧損企業外）為38倍。

中概股赴美IPO重回昔日水平須時

羅兵咸永道中國審計業務合夥人陳建孝認為，不論上市通道、境外上市備案規則等均已開通落地，促使中國企業走向海外資本市場，考慮到美股可對標企業較多，赴美上市有一定吸引力，但回到昔日水平仍須一定時間，要視乎市況、行業及中美關係。

中證監上月表明要階段性控制A股IPO節奏，羅兵咸永道中國內地科技、媒體及通訊行業主管合夥人高建斌認為，此舉料影響短期A股IPO時間表，但政策組合拳體現決策層活躍A股市場，提振投資者信心的決心。高建斌認為，相關政策也將進一步引導A股市場良性長遠發展。

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記者：李哲毅

編輯：李哲毅