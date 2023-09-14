▲ 【著數優惠】HSBC滙豐信用卡推Apple Store 6%回贈優惠 於Reward+增分期管理功能

HSBC滙豐在自家應用程式「Reward+」新增分期計劃管理平台「我的分期計劃（My Instalments）」，讓滙豐信用卡持卡人更輕易管理所有信用卡分期計劃。滙豐同時推出兩項新信用卡推廣，包括可在Apple Store零售店及網上商店獲得6%回贈。

滙豐兩大優惠：Apple Store 6%回贈＋分期儲印花

滙豐表示，即日起至11月30日，持卡人在 Reward+應用程式上登記後，於Apple Store 零售店及網上商店以滙豐信用卡透過 Apple Pay 消費可獲高達6%回贈 ，而以該消費作6個月簽賬分期更可獲一次全數手續費回贈，相等於免息免手續費分期。

滙豐補充，客戶須在Apple Store以滙豐信用卡透過 Apple Pay消費滿5000元，才可獲此優惠，最多可獲$400「獎賞錢」。以此計算，該消費回贈覆蓋至6667元的消費，而iPhone 15最低門檻為6899港元。

另一優惠是，即日起至2024年1月31日，滙豐信用卡客戶每新設立信用卡分期計劃時可獲一枚印花，每兩枚印花可獲$100「獎賞錢」，每客戶最多可獲300港元。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示：，信用卡分期付款的消費模式日漸興起，滙豐今年首半年整體信用卡分期計劃交易金額按年上升4成。最新推出功能提高透明度，讓客戶更有效及靈活地管理信用卡消費及其分期計劃。

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編輯：麥德銘