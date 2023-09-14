【AI爭議】美國會召開AI高峰會　Elon Musk籲設「裁判」看守

人工智能（AI）的發展路向一直深受科技業界關注，近日Meta、Google、微軟、Tesla等多家科技巨頭的領導人齊聚華府國會山莊，與參議員和多位公民權力倡議者進行閉門會議，探討AI的發展，當中包括監管問題。

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是次AI高峰會由參議員多數黨領袖Chuck Schumer召開，他提到，由於AI發展已經超越了企業利益範疇，影響所有人類的未來，所以盼能透過高峰會，與企業探討未來發展AI的路向。有分出席是次峰會的Tesla創辦人Elon Musk，早前一直不斷強調，需要有一個監管單位審視AI的發展，以確保不會對大眾產生危害。而在高峰會上，他又再一次表示，認為必須要又一個AI「裁判」來監視著其發展。他在會後也向外媒表示，暫時沒辦法確定實施時間表，但他認為是次會議可以又成果，「至少大家把情況搞清楚一點。」

Mark Zuckerberg：標準應由企業與政府共同制定

至於Meta創辦人Mark Zuckerberg則指出，國會應更積極參與AI發展，但同時他認為發展的標準應由企業與政府共同制定。Chuck Schumer其後也向媒體透露，國會已開始確實應對這重要的議題，但發展路途仍很長，相信這場論壇是好的開始。

共同主持是次峰會的共和黨參議員Todd Young稱，參院相關委員會已準備開始研究和討論監管AI的相關法案。但共和黨參議員Mike Rounds就表示，立法過程還需時，目前相關法案尚未草擬。

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責任編輯：曾曉汶

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