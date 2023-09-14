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【中歐角力】歐盟調查中國電動車補貼或須時9個月、Tesla或同受累　瑞銀反撐中資車？

股市 12:07 2023/09/14

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【中歐角力】歐盟調查中國電動車補貼或須時9個月、Tesla或同受累　瑞銀反撐中資車？

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）親自宣布，歐盟會向中國電動車啟動反補貼調查。彭博社報道指，歐盟調查可能需時9個月，可能將導致歐盟對中國生產的電動車增收新關稅，所有非歐資廠都可能受累，包括在中國設廠的Tesla（美：TSLA）。報道引述匿名消息指，歐盟或開徵27.5%關稅，但可能會因應不同車廠而有調節。

根據中汽協資料，中國今年首8個月出口72.7萬輛新能源汽車，按年增1.1倍。以中資電動車龍頭比亞迪 （01211） 計，公司今年首8個月出口11.7萬輛新能源汽車，單月出口量由去年同期的約5000輛，大增至上月的逾2.5萬輛。

比亞迪繼昨日尾市轉跌後，今早股價最多跌4%，最新跌幅收窄至1.4%，暫報244.4元。有向歐洲出口的蔚來 （09866） 跌2%，小鵬汽車 （09868） 反覆轉跌1%。Tesla美股股價則未受累，周三續升1.4%。

歐盟對中資電動車企啟動反補貼調查，馮德萊恩強硬言論，可見【下一頁】

瑞銀反指：中國直接補助已歸零　法德美反而繼續補貼

歐資投行瑞銀分析員則指出，在環球汽車行業，中國目前對電動車的直接補貼為零，反而德國、法國、美國分別提供4500歐元、5000歐元及7500美元補貼。在稅項上，中國豁免電動車購置稅只限國內銷售，但就為車廠新建設或研及獲得補貼。

瑞銀續指，現難猜測歐盟調查結果，但認為中國電動車最大吸引力是定價水平，而不是補貼，繼續看好中國電動車可在歐洲獲得更高市佔率，若歐盟決定對中國生產電動車開徵關稅或取消相關補貼，中資車廠或加快在地化生產，認為任何因調查事件引發的股價回吐，都可以成為投資者入市機會。

ET財智Talk

相關文章：

【大行報告】瑞銀：比亞迪成本優勢領先Tesla 15%　2030年中國車廠全球市佔可倍增、誰最受傷？

【比亞迪1211】比亞迪9月於日本推售「海豚」　以站穩日本市場

編輯：麥德銘

港股 大行報告 電動車 馮德萊恩 汽車 補貼 Tesla 歐洲 歐盟 德國
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