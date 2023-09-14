【券商點睇】上半年翻枱率明顯回升 海底撈正處於布局良機

安信國際發表報告，海底撈（06862）上半年收入按年增長24.6%，並轉虧為盈，淨利潤為22.6億元人民幣。期內，平均翻枱率為每天3.3次，多於去年同期的2.9次，整體翻枱明顯回升。截至6月底，門店數量1,382家，新開5家，復開24家，關閉18家。

【iM人物專訪】因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合

報告提及，海底撈在降本增效成果顯著，毛利率59.3%，按年上升1.3個百分點，主因疫後原材料及易耗品價格和單桌消耗有所降低，另職工薪酬佔收入比30.5%，下降4.7個百分點。整體上，受益於門店翻枱率提升和公司內部管理效率提升，門店模型優化，各項費用率已經基本恢復到2019年的水平，這是海底撈利潤大幅反彈的重要原因。

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

安信國際認為，海底撈仍是火鍋行業中最具價值的品牌之一，在消費復甦不及預期的環境下，公司積極應對，逆勢達到可觀成果。隨着經濟好轉、消費意願回升，後續的業績將進一步反彈，當下正是布局良機，維持「買入」評級，維持目標價25.6元，較當前股價有超過20%的上望空間。

【同場加映】青姐話：有國策 有辦法？

【同場加映】溫股知新：港股望回穩 政策繼續等

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛