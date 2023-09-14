【券商點睇】智能化為下一輪決勝點 小鵬汽車能否抵禦降價潮成焦點

天風證券指出，小鵬汽車（09868）的智駕優勢年內有望逐步強化，智能化或成為下半場決勝點。 年底前公司有望在50個城市開放智能輔助駕駛系統「XNGP」，同時計劃2024年將「XNGP」的硬件成本降低50%，同時或將在15萬級別探索新車型計劃。現階段，小鵬將智能化優勢快速落地後的首款產品 G6 已充分驗證智能化需求，公司產品、銷量、體驗的飛輪有望加速落地，智能化或成為下一階段汽車行業的核心決勝點。

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報告指，看好小鵬智能化優勢逐漸轉化為相對競爭優勢，多項技術落地將構築中長期公司的成本優勢。現階段，小鵬訂單短期仍受制於核心零配件短缺，但交付提速節奏較強。展望下半年和2024年汽車市場，在行業或開啟價格戰和特斯拉改款發布的背景下，小鵬全新產品線仍具備較強的綜合產品競爭力。

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天風證券認為，汽車智能化在經歷硬件標配後將在下半年開啟高階智駕軟件標配趨勢，但小鵬的高階智駕的開放速度和軟件體驗有望領先同行，也判斷小鵬有望通過越級的智能化和硬件產品力能夠在降價潮和特斯拉改款發布後，始終保持銷量增長，建議重點關注小鵬汽車G6的產能爬坡和交付情況。

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責任編輯：林衛