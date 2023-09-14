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倫敦水廠電力故障大斷水 民眾搶購樽裝水應急

環球社會熱點 12:03 2023/09/14

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英國泰晤士水務公司（Thames Water）為倫敦、白金漢郡及牛津郡等地區的家庭供水，但周三（13日）因水廠電力故障，導致企業、學校和家庭供水中斷。部分學校因而關閉，家長要請假照顧子女，而民眾要搶購樽裝水應急。

英國10大「破產」高危市政府 南部佔7席（附排名） 【下一頁】

泰晤士水務位於倫敦西部的漢普頓（Hampton）工廠電力故障，影響整個西倫敦的供水，導致35個郵政編碼地區的大量客戶斷水。

該公司要出動水車支援醫院等基礎設施，向有特殊需要客戶提供樽裝水。但多所學校因斷水通知學生停課，數千名學生因此缺課一日。有家長透露由於學校暫停開放，他們被迫請假一天照顧孩子。

英媒引述倫敦西南部一名父親指，他因斷水要趕到商店搶購樽裝水，確保有足夠水讓7個月大的孩子飲用。

【英國經濟】英格蘭多地市政府財困嚴峻 恐步伯明翰後塵 【下一頁】

一名孕婦於社交平台X（前稱Twitter）發文，抱怨民眾在超市瘋狂搶購水，她與兩歲的孩子都沒有水飲。

據悉，泰晤士水務僅會向斷水超過12小時的客戶作賠償，料大多數受影響民眾不獲賠償。

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責任編輯：鄭錦玲

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