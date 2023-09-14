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至簡 ‧ 緻形 全新MINI COUNTRYMAN 

都會情報 11:30 2023/09/14

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1959年8月26日，第一款經典的MINI被展示出來。充足的內部空間與盡可能小的外部尺寸，可容納四人的空間，並且有無可挑剔的駕駛特性，低油耗和實惠的價格，這些都是MINI創造者設計師ALEC ISSIGONIS爵士的設計初衷。 

每款MINI型號都有著自己獨有的車型和性格及各自的優勢，符合車迷不同的需求。自從該品牌加入BMW集團後，於 2010年及2017年分別推出第一代及第二代的MINI COUNTRYMAN。時至今日，進入電車時代，更推出全新MINI COUNTRYMAN電動車，MINI香港十分榮幸可以率先為大家展示。全新MINI COUNTYRMAN電動車作為第一款在德國製造的MINI汽車，這個新型號也標誌著整個品牌的生產歷史進入新紀元，更開啟了純電動零排放交通的可能性，並以運動敏捷性和卓越的多功能性至今令人愉悅。 

全新MINI COUNTRYMAN十大亮點: 
1.    全港最受歡迎的SUV車型及尺寸 
更高、更長、MINI—車身高了6厘米，長了13厘米，令全新MINI Countryman的體形較舊款有明顯增長。MINI COUNTRYMAN長4,433毫米、闊1,843毫米、高1,656毫米，迎合最新汽車市場主流趨勢，推出劃時代運動型的多功能電動車。 

2.    全新MINI設計語言 — CHARISMATIC SIMPLICITY 「至簡 ‧ 緻形」 
現代化、數碼化與精準化的設計特點，把MINI累進的技術跟品牌的車身設計和本源結合，於新型號上的簡約而實用設計反映出來。在加闊的輪拱，以及更具魅力和現代化的簡約設計下，車身線條變得清晰分明，外形較以往更加耀眼。 

3.    俐落的車廂線條和擴大了的頭頂空間 
創造性的空間使用為車主提供更寬敞的乘坐及儲存空間，頭頂空間比上一代增加高達34mm；車尾儲物空間比上一代增加約20%，最大容量達1450L。 

4.    全球首個高解像度的圓形OLED顯示器及「MINI操作系統9」把車廂帶進數碼世代 
使用240mm圓形高解像度OLED屏幕的中控台，配合由寶馬集團自行研發的「MINI操作系統9」，以「安卓開放式資源企劃」（ Android Open Source Project (AOSP)）軟件庫為基礎，系統操作人性化，並與各種普及個人電子產品有著一致性，把車廂帶進數碼世代。 

5.    全新設計的排列按鍵 
全新設計的多功能排列按鍵還原撻匙開啟車輛，配合「格調模式」（Timeless Mode），踏電門時會發出混合了經典 MINI及JCW GP2的引擎聲，致敬MINI經典。 

6.    全新8款「MINI體驗模式」（MINI Experience Modes） 
獨特創新的3種車頭及尾燈自選型態模式及8種個性化駕駛體驗設定，配合4種不同圖騰，及共18種特選顏色的獨特錶版 投射燈組合，將你的旅程觀感提昇至與別不同的駕乘樂趣。利用位於圓形顯示屏幕後兩側的投影器，強化了車廂內的真實體驗，能按不同體驗模式設定，產生不同特別光影效果的構圖和顏色，氣氛燈也會隨著這投射圖案主色而轉變。 

7.    更勝從前的豪華感 
車內亦配置JCW的電動運動座椅，司機位更加升級裝設按摩功能；全電動太陽簾加天窗；可以支援Digital Key，於車身附近手持電話便可直接開門，車頭燈更會「眨眼」迎賓，完美提高整體豪華感。 

8.    更優越的續航距離
新一代MINI Countryman分別有前驅及四驅2種動力系統，馬力高達313匹；續航力亦雙倍升級！純電續航距離高達 462km。MINI Countryman SE ALL4及 MINI Countryman E續航距離分別為最高433公里及462公里。 

9.    更高規格的安全配置，道路行駛更安心 
標準配備包括一系列安全功能，注重行車安全，包括：1.主動車道維持輔助, 2.主動車距定速控制系統, 3.主動防撞輔助系統與行人偵測, 4.盲點偵測警示, 5.停車後方防撞輔助。 

10.    以極致環保效果獲得未來認可的純電動車 
全新MINI Countryman既是實現本地零排放的純電動車，生產過程亦達到最極致的環保目標，包括在全車內外徹底停用鍍鉻部件，合金輪圈所使用的再造鋁含量佔超過70%。車門內壁、車輛地台和地墊，全數以再生人造纖維製造。 

外形設計 
全新MINI設計語言— 至簡 ‧ 緻形 
新款MINI的設計特點在於現代化、數碼化與精準化。現在的MINI家族，以駕駛樂趣、用家經驗和盡責態度將品牌帶進嶄新世代。MINI把累進的技術跟品牌的車身設計和本源結合，透過新型號上的實用設計，反映出車廠正全力在2030年前蛻變成全電動品牌。 

外形設計—具張力與格調的簡約主義 
新一代MINI COUNTRYMAN的設計，氣流動力學表現經大幅改良，藉此令車輛達到更環保的能源效益。全新純電MINI COUNTRYMAN的車身風阻系數為0.26，較舊款的0.31有明顯改善。這現代化的線條，由清晰俐落的車身表面開始，略帶弧度的車頂與重新設計的C柱無縫銜接。外形突出的C柱，有著耀眼的元素，令人可以由此分辨出不同型號。 

專屬模式MINI LED頭燈綻放耀眼光芒 
在新世代MINI系列中，獨特的頭燈外形，加上LED日行燈，令神態變得格外銳利。不論任何燈效模式，在汽車啟動和關閉時也會分別投射出「歡迎」和「再會」的表情動畫，在行程正式開始前，車輛與駕駛人便已有著一種互動。 

為動感外形和操控表現而設計 
為了跟車身設計保持一致性，它的頭燈摒棄了鍍鉻外框，令車頭部分有著更明確的焦點。將緊緻而微彎的引擎倉蓋、略為拉闊的輪跨距和升高的車身結合起來，令這表現最全面的MINI型號流露著一份超凡堅毅感覺；在車尾部分仍然保留了一貫的純淨表面和平面尾燈組，其垂直式設計令人聯想起經典MINI的尾燈以及闊大的車尾中央部分，繼而突顯出新款 MINI COUNTRYMAN的廣體特徵，亦賦予車身一份高端和挺立的觀感。 

內廂設計 
車廂—氣度、數碼、投入與溫暖 
全新MINI Countryman的控制台上，所有相關資料可以透過補購的抬頭數據顯示投射到車頭玻璃上，令駕駛人前望視線變得更開揚。因為各種溫暖、可人的物料，令MINI COUNTRYMAN車廂有著更強烈的「如家」感覺。MINI利用特別研發 的縫紉技術，創製出一種多功能和易於打理的再生人造纖維，並以雙色調設計展現人前；配合上俐落的車廂線條和擴大 了的前座空間，前排肩膊和手肘位置接近3厘米的增長，以及2.5厘米的額外肩膊空間，令駕駛人和每位乘客也能在MINI COUNTRYMAN上輕易感受到一份舒適感。 

開啟面積跨越車頂前半部的全景式天幕，令車廂變得格外明亮和諧。 而在兩張前座中間的，乃是個寛闊且可以調校位置的中央手枕，進一步提升乘坐舒適性。而後座部分，裝潢簡潔而空間充足，位置前後移動幅度更達13厘米，乘客可以在更大足部空間或行李廂載物位置之間自行作出組合。 

MINI 互動裝置--高解像度 OLED 顯示器把車廂帶進數碼世代 
首次以圓形示人的中控台高解像度OLED屏幕，延續了舊有型號的經典圓形顯示，再加入全新的感覺和多種功能。作為整體控制面板，「MINI互動裝置」 （MINI Interaction Unit）乃是良好體驗的核心，透過「MINI操作系統9」（MINI Operating System 9），全車所有功能操作均可以觸控或聲控方式操作。至於OLED屏幕的下半部，則備有「導航」、「媒介」、「電話」和「天氣」等直接選擇方法，其餘一切功能，均能像智能電話菜單般操作，期間只要按下「首頁」按鍵，便能返回最頂層位置。 

為了逼真駕駛感覺而存在、激動人心的「MINI體驗模式」 
屬附加配置的「MINI體驗模式」（MINI Experience Modes），利用位於圓形顯示屏幕後的投影器，強化了車廂內的真實體驗，能按不同體驗模式，產生不同特別光影效果的構圖和顏色，氣氛燈也會隨著這投射圖案而轉變；新增的「個人模式」（Personal Mode），用者可以透過MINI應用程式，選擇圖片作為顯示背景，系統會介定圖片的主要色澤，並將之投射到控制台表面，氣氛燈亦會以相應顏色配合。 

特別設計的動態背景，令各種「MINI體驗模式」變得格外生動，但燈光的微細和巧妙變化。每個模式均以「模式應用」（Mode App）作為顯示焦點，並配合氣氛燈顏色。在「高卡車模式」（Go-Kart Mode），會突出MINI的賽車基因，顯示器和車廂燈光都會改以煤黑和鮮紅為主色，錶板圖案則變成由JCW繁衍而來的模擬化顯示；其餘的「生動模式」（Vivid Mode）、「初始模式」（Core Mode）、「節能模式」（Green Mode）、「格調模式」（Timeless Mode）、「平衡模式」（Balance Mode）和「個人模式」（Personal Mode），全都會因應車內人的情緒和需要而隨時待命，還有只為MINI Countryman而設的「遊牧模式」（Trail Mode），則是個滿足駕駛人探索精神的選擇。 

重新設計的排列按鍵延續典型MINI特色 
新款MINI COUNTRYMAN錶板往下的部分，承襲了車廠的歷史，線條亦格外簡潔，5個重新設計的排列式掣鈕各有功能：泊車手掣、波檔選擇、啟動/停止、體驗模式選擇和聲量控制，令車內人可以直接操作這5項功能，由於不再需要傳統排檔桿，變相令車廂有著更多載物空間。 

3 款版本配置組合出個別外形 
即使起用了嶄新的現代化顏色和物料概念，一切仍以簡約為目標，所有物料都必定要符合高品質和環保原則。 

Classic Style版本配置: 以最大程度的清晰、簡潔示人，車輛內、外某些功能部件，會透過新增的艷銀色突顯出來。MINI 首次在量產型汽車車廂應用了二維織造方法，錶板和車門的藍、黑雙色用料與高品質合成皮革座椅得出強烈對比，座椅座墊和背墊為灰、黑二色合組而成的格紋，側面則起用藍色物料。 

Favoured Style版本配置: 有著最強表達效果的版本，錶板至車門的「原油」飾面處理手法，結合精緻的棕色縫製用料，感覺極度典雅。備有3種顏色選擇的跑車座椅，以傳統縫線縫製，並繡上MINI標誌，帶有透氣孔的合成皮革為Vescin材質，用色可按車主喜愛作深、淺選擇，觀感格外高級。 

JCW Style版本配置: 以全新用料概念來演繹最極致的運動感覺，從錶板至門板，不同色澤的針織物料結合黑色合成皮革和紅色縫線，所有用色均充斥著這份運動概念。至於車身前、後部分設計，則突顯了MINI的賽車基因，亮黑色的進氣柵欄和廠徽，強調了車輛的力量形象。 

先進輔助系統—輕鬆駕駛結合升級安全 
在熟悉的「主動定速巡航」（Automatic Active Cruise Control）以外，「轉向和行車線輔助系統」（Steering and Assistant）亦是附加「駕駛輔助強化系統」(Driving Assistant Plus)的組成部分。各項先進駕駛輔助系統，均會在OLED屏幕的「輔助景觀」（Assisted View）頁面作實時顯示。 

新款MINI Countryman在原有的自動泊車功能和「360度全景式泊車景觀」（360-degree Parking View），還加入了自動確認泊車空間能力，透過12個超聲波偵測器和4個可選擇附加的「環迴景觀」（Surround View）鏡頭，系統能自行判斷位置是否足夠，並啟動於狹窄位置的泊車程序。 

全新「MINI操作系統9」--以現代化連繫方式建立數碼便捷性 
嶄新的「至簡‧緻形」設計語言，同樣在操作系統介面的美學上表現出來，利用全新圖像構建出極度現代化的觀感，固態和動態元素在圓形OLED屏幕上自然融合，每個指示也清晰易讀。微動畫強化了駕駛人和操作系統的直覺式互動關係，將MINI家族的數碼化格調推展至另一層次。 

全新MINI Countryman，車系分別有Countryman E、Countryman SE ALL4和MINI Countryman JCW ALL4三個型號供選擇: 
ALL-ELECTRIC MINI COUNTRYMAN E - Classic Style / Favoured Style : 
單一電動馬達，最大馬力204匹，峰值扭力250牛頓/米，能於8.6秒完成0-100km/h加速，極速170km/h。 

ALL-ELECTRIC MINI COUNTRYMAN SE ALL4 - Favoured Style : 
使用雙馬達和四驅模式的MINI Countryman SE ALL4，最大馬力和峰值扭力分別增加至313匹和494牛頓/米，0-100km/h 加速時間縮短至5.6秒，極速180km/h，其高能量電池的容量為66.45kWh*。 

ALL-ELECTRIC MINI COUNTRYMAN SE ALL4 - JCW STYLE : 
配備創新且強大的電動馬達，採用全輪驅動。 0-100km/h加速時間僅需 5.4 秒，擁有 300 馬力和 400牛頓/米的峰值扭力。 

為舒適和操控而生的超凡駕駛動態 
對MINI來說，「精準調校」是個整體概念，包含了傳動軸、轉向系統和吸震筒等組成部分，共同為車輛提供平順和穩定的行車效果，令駕駛人和乘客在任何情況下也得到舒適和精良操控表現。全新MINI Countryman的轉向感覺直接，軚環每轉動一圈，轉向齒牙便會完成55毫米行程。 

綜合式制動系統，進一步為車輛提供良好駕駛動態和駕馭能力，迅快的制動效果，藉著可靠的穩定性而提高精確操控反應，再加上多項駕駛輔助系統，更短的剎車距離自然能增加行車安全。此外，以19吋和20吋輪圈配合跑車輪胎，絕對可全面發揮出車輛的橫向和縱向動態水平。至於17吋的低風阻輪圈，則有助增加純電動MINI Countryman的續航距離。 

簡單而有效的充電表現 
MINI Countryman的電池組，可承受的交流電充電功率最高為22kW，假若使用直流電作快充的話，數值則是130kW。接上快速充電器，能於30分鐘內由電量10%回充至80%，要是啟動了MINI導航系統，其主動導航功能還會依照天氣情況，特別在室外氣溫偏低時，讓車輛在抵達快速充電站前，高壓電池已預先達到最佳操作溫度，務求得到更好充電效率，有效縮短充電所需時間。 

以極致環保效果獲得未來認可的純電動車 
全新MINI COUNTRYMAN既是實現本地零排放的純電動車，生產過程亦達到最極致的環保效果，包括在全車內外徹底停用鍍鉻部件，合金輪圈所使用的再造鋁含量佔超過70%。生產廠房更使用綠色電力，發電過程中產生的二氧化碳較傳統電力低，而且車輛配備的永磁同步電動馬達，並無使用任何稀土。 

MINI COUNTRYMAN的車門內壁、車輛地台和地墊，全數以再生人造纖維製造，這種高品質、色彩豐富而舒適程度不下於傳統物料的另類選擇，能夠大幅減少產業鏈的二氧化碳排放量，生產過程的用水量，也遠較處理棉質物料時為低。 

車輛零售價： 
ALL-ELECTRIC MINI COUNTRYMAN E - Classic Style 
早鳥優惠「一換一」價錢: HK$ 379,800 及額外Sime Darby 森那美充電額 (價值港幣$3,000) 
ALL-ELECTRIC MINI COUNTRYMAN E - Favoured Style 
早鳥優惠「一換一」價錢: HK$ 409,800 (售價: HK$ 429,800)及額外Sime Darby 森那美充電額 (價值港幣$3,000) 
ALL-ELECTRIC MINI COUNTRYMAN SE ALL4 - Favoured Style 
早鳥優惠「一換一」價錢: HK$ 469,800 及 額外Sime Darby 森那美充電額 (價值港幣$5,000) 
ALL-ELECTRIC MINI COUNTRYMAN SE ALL4 - JCW STYLE 
早鳥優惠「一換一」價錢: HK$ 509,800 (售價: HK$ 529,800) 及額外Sime Darby 森那美充電額 (價值港幣$5,000) 
MINI COUNTRYMAN ALL4 - JCW STYLE 
早鳥優惠售價: HK$ 699,800 

MINI eSTORE 即可預售> bit.ly/3sNzjWy 

* 相關技術數據並未落實 
油耗數值、二氧化碳排放數值和力量消耗數值按修訂後的《歐盟汽車運作條例2007/715》所要求的方法為測試標準，使用在德國銷售的汽車作依據。關於續航距離，NEDC數字已將不同輪圈和輪胎所帶來的影響納入計算因素，WLTP則同時把不同補購設備列為決定因素。於2021年1月1日或以後重新作型號核準程序的汽車，其官方規格只會根據WLTP模式測試。此外，根據《歐盟條例2022/195》，從2023年1月1日開始，NEDC測試數值再不會列入歐盟認可證明中。 

所有數據均依照最新的WLTP測試方法得來，而列出的NEDC數值，只會用於仍然適用以NEDC測試的項目，並調整至該測試方法作計算。WLTP數值，會被用作計算汽車稅項和汽車相關責任如二氧化碳排放，抑或適用於評估以汽車為商品補貼款項的基本依據。有關WLTP和NEDC測試過程的更多資料，可到www.bmw.de/wltp查閱。 

關於 MINI 
1994年早期，寶馬購入路華集團（Rover Group），同時給了 MINI 品牌注入新的動力。新 MINI 自 2001 年推出以來，銷售量超過了 300 萬輛。作爲潮流引領者的最佳代表，MINI 吸引了一眾著名用家包括，時尚設計師保羅 • 史密斯（Paul Smith）和瑪麗 • 昆特（Mary Quant），流行和搖滾領域的明星，如甲殼蟲樂隊（The Beatles）、艾力克 • 克萊普頓（Eric Clapton）以及大衛 • 鮑伊（David Bowie）。MINI 更於螢幕世界中大放異彩，包括經典 MINI 光顧影片「偷天換日」（Italian Job）、1966 年讓人崇拜的經典影片「放大」（Blow Up）以及著名電視喜劇「戇豆先生」（Mr. Bean）等等。MINI 過往推出的揭背車、開蓬車、MINI Countryman、MINI Paceman 以至第三代全新 MINI 及 MINI 5-Door 款式等均深受推崇，於未來的日子 MINI 定必帶來更多驚喜創新的完美車款！承接過往驕人成績，MINI 必定為我們帶來更多的創意和完美的設計及超卓的汽車技術，同時，堅持保持 MINI 傳統精髓。 

欲了解更多關於 MINI 的活動和訊息，可隨時連結以下網址：
http://www.MINIHK.com
http://www.facebook.com/MINI.hongkong
http://www.youtube.com/MINI

(特約)

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