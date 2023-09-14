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【華為發力】華為官宣月底舉行秋季發布會　同步公布新摺機Mate X5售12,999人民幣起

科技 11:20 2023/09/14

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華為在蘋果（Apple）舉行iPhone 15發布會後已蠢蠢欲動，今（14日）立刻宣布將於9月25 日下午舉行秋季新品發布會。內媒預料，華為口中所說的新品，將是之前已經上市的Mate 60 系列機型以及摺機Mate X5等產品。與此同時，華為也同步公布新摺機Mate X5的售價，最平12,999人民幣可入手。

【手機大戰】華為搶閘推新機　IDC分析師：為蘋果帶來無形壓力

【華為回歸】Mate 60 Pro、Mate 60一機難求？　華為兩款新機再次秒殺

華為在微博宣布，將於9月25日下午2時30分舉行秋季新品發布會，僅指出眾多新品將會登場，但就未有透露任何產品資訊。華為常務董事余承東也轉發該貼文，並表示：「好戲，一台接一台。」

多間內地媒體均預料，是次發布會也將聚焦於早前已搶閘上市的Mate 60系列和新摺機Mate X5。其中兩部定位更高的手機Mate 60 Pro+及Mate X5，早前就一直未有售價，預訂時只收1,000人民幣（約1,067港元)。而最有趣的是，華為在宣布發布會日期後，竟再次突襲公布Mate X5的售價，分別為：

  • 12GB+256GB版本：12,999人民幣（約13,993港元）
  • 12GB+512GB版本：13,999人民幣（約15,070港元）
  • 16GB+512GB版本：14,999人民幣（約16,146港元）
  • 16GB+512GB典藏版：15,999人民幣（約17,223港元）
  • 16GB+1TB：16,999人民幣（約18,299港元）

至於Mate 60 Pro+，便是目前唯一一款還未公布售價的手機。到底華為仍有哪些「花招」未展出？就要待9月25日舉行的發布會了！

【華為回歸】一文看清華為新機　為何成為全球焦點？

責任編輯：曾曉汶

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