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北韓指普京接受金正恩邀請訪朝 克宮指未有計劃

環球政治 11:06 2023/09/14

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北韓領袖周三（13日）抵達俄羅斯遠東地區，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會晤。北韓指普京接受金正恩邀請到訪當地，但克里姆林宮指未有相關計劃。 

金正恩抵俄正式晤普京 平壤突試射導彈（第二版） 【下一頁】

北韓官媒朝中社指，兩人會後舉行招待會結束時，金正恩禮貌邀請普京在方便時出訪北韓。朝中社形容普京欣然接受邀請，並重申將始終繼承俄朝友誼的歷史和傳統。

金正恩於會晤結束後前往下一個目的地。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普京未有計劃訪問平壤。

朝中社指，金正恩與普京同意進一步加強戰略和戰術合作，應對帝國主義的軍事威脅、挑釁和暴政。

金正恩在訪問航天發射場期間，聽取有關俄羅斯航天器技術細節的簡報，但朝中社未提及任何武器供應、武器貿易或武器計劃的技術援助。

北韓軍政高官隨金正恩訪俄 料談軍售換高科技 【下一頁】

美國和南韓官員憂慮金正恩或向俄羅斯供武。美國國務院表示，如俄朝達成任何新武器交易，華府將毫不猶豫向兩國實施額外制裁。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在峰會後表示，俄羅斯正與北韓談論可能違反聯合國安理會決議的合作項目，情況令人不安。

南韓統一部長金英浩也對俄朝的軍事合作和潛在武器交易表示深切關注，敦促兩國停止導致其孤立和倒退的非法行為，並遵守包括安理會決議在內的國際規則。

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責任編輯：鄭錦玲

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