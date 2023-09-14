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【一帶一路高峰論壇】洪丕正：渣打每年財政支援120個一帶一路項目　涉款數百億美元

股市 10:53 2023/09/14

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【一帶一路高峰論壇】洪丕正：渣打每年財政支援120個一帶一路項目　涉款數百億美元

渣打 （02888） 亞洲區行政總裁洪丕正表示，集團每年都為約120至130個一帶一路項目提供財政上支援，金額達到數百億美元，將繼續為項目提供支援。他稱，數年前集團所參與的一帶一路項目當中，只有小數是以可持續方式發展，時至今日，以可持續可式發展的項目比例增至介乎4成至5成。

渣打香港今在一帶一路高峰論壇期間舉行座談會，洪丕正致辭時稱，他今年3次訪問中東，認為中國—中東走廊發展比預期蓬勃，未來仍有龐大增長空間，包括基建、科技、電動車、可持續發展、發電廠等項目。他提到，集團在促進部分項目當中扮演角色，提供包括人民幣在內的替代貨幣為項目融資。

杜拜經濟及旅遊部之杜拜經濟發展公司行政總裁Hadi Badri在座談會上表示，阿聯酋和中國、杜拜和香港之間已有堅實的合作基礎，目前的合作軌迹將會令雙方在未來數年的貿易翻倍。他又稱，杜拜正擁有世上最大的太陽能園區，園區當中許多是由中國科技所推動。

Badri又指，希望數碼經濟未來會貢獻杜拜四分一GDP，而杜拜有項目協助400家中型企業獲得大型項目、為上市做好準備。

ET財智Talk

【渣打2888】渣打香港與杜拜經濟及旅遊部合作　促進資本市場活動增長

【一帶一路論壇】港交所Core Climate與建明資源簽署碳信用協議　購入20萬噸碳信用

【一帶一路論壇】丁薛祥：中央支持香港盡早加入RCEP　冀香港進一步推動資金融通

編輯︰胡學能

港股 渣打集團（02888）
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