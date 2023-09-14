▲ 【資金流向】外資於8月份淨沽出1162億元中國股票 創2015年以來單月新高

外電報道，由於憂慮中國經濟前景，加上對於中國政府自7月底以來欠缺明顯刺激經濟政策感到失望，而房地產市場再現震盪，亦加劇投資者對中資股的負面情緒，故外資於8月份從新興市場投資組合，淨沽出價值逾155億美元（1209億港元），創一年來最大單月淨流出，而中資股為沽貨重災區

國際金融協會（IIF）數據顯示，外資在8月淨沽出約149億美元（約1162億港元）的中國股票，金額為2015年以來單月新高，中國債券組合亦出現51億美元的淨流出。

首8個月中國錄得131億美元資金流出

IIF經濟師Jonathan Fortun表示，資金撤離反映市場對中國經濟面對的挑戰呈負面情緒，同時對當局能否推出措施振興經濟持疑問，因此沽售中國股債。

今年首8個月，中國錄得131億美元資金流出，撇除中國的新興市場則錄得1395億美元資金流入。

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編輯：陳韻妍