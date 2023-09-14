  • 27°C
香港時間 : 2023914日 (週四) 10:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【資金流向】外資於8月份淨沽出1162億元中國股票　創2015年以來單月新高

股市 10:07 2023/09/14

分享：

分享：

【資金流向】外資於8月份淨沽出1162億元中國股票　創2015年以來單月新高

外電報道，由於憂慮中國經濟前景，加上對於中國政府自7月底以來欠缺明顯刺激經濟政策感到失望，而房地產市場再現震盪，亦加劇投資者對中資股的負面情緒，故外資於8月份從新興市場投資組合，淨沽出價值逾155億美元（1209億港元），創一年來最大單月淨流出，而中資股為沽貨重災區

國際金融協會（IIF）數據顯示，外資在8月淨沽出約149億美元（約1162億港元）的中國股票，金額為2015年以來單月新高，中國債券組合亦出現51億美元的淨流出。

首8個月中國錄得131億美元資金流出

IIF經濟師Jonathan Fortun表示，資金撤離反映市場對中國經濟面對的挑戰呈負面情緒，同時對當局能否推出措施振興經濟持疑問，因此沽售中國股債。

今年首8個月，中國錄得131億美元資金流出，撇除中國的新興市場則錄得1395億美元資金流入。

ET財智Talk

相關文章：【中美關係】SEC前主席：美國大型企業應披露中國風險敞口　讓投資者了解潛在風險

相關文章：【中美角力】美國傳研新針對中國限投令、瞄準量子計算和AI企業　騰訊阿里料不受礙？

編輯：陳韻妍

中國市場 港股 外資 新興市場 中國 國債
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【華為手機】華為25日舉行秋季新品發布會、眾多新品登場　折疊手機Mate X5今全面開售

下一篇文章

【ET開市直擊】美國CPI怎解讀？反補貼調查對電動車股影響
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠債2023】綠債入場費1萬享4.75厘保底息　銀行、證券行紛推手續費豁免、抽獎吸認購（不斷更新）
【綠債2023】綠債入場費1萬享4.75厘保底息　銀行、證券行紛推手續費豁免、抽獎吸認購（不斷更新）
【美股收市】縱使外交部澄清　白宮罕有關注中國蘋果禁令　道指跌70點　納指升0.3% （不斷更新）
【美股收市】縱使外交部澄清　白宮罕有關注中國蘋果禁令　道指跌70點　納指升0.3% （不斷更新）
【香港天氣】天文台改發黃色暴雨警告　柴灣現水浸、石澳道坍塌擴大須封閉　教育局宣布停課（不斷更新）
【香港天氣】天文台改發黃色暴雨警告　柴灣現水浸、石澳道坍塌擴大須封閉　教育局宣布停課（不斷更新）
【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘倒數 完成任務即賺800元
【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘倒數 完成任務即賺800元
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌13點　滙豐ADR再升2%破60關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌13點　滙豐ADR再升2%破60關（不斷更新）
【iPhone15】iPhone14、13減價！減幅勝去年　兩代iPhone主要規格有何差別？
【iPhone15】iPhone14、13減價！減幅勝去年　兩代iPhone主要規格有何差別？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款