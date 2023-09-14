翹晉科技Certizen促進內地互聯互通、全球數碼身份核証 借助香港國際生物科技展BIOHK2023建立合作

▲ 創新科技及工業局局長孫東教授（中）及香港生物科技協會主席于常海教授（右）參觀全球電子可信身份服務機構翹晉科技的展位，左為翹晉科技行政總裁陳婉華女士。

冀與博鰲探討合作



為推動本港創新科技發展，亞洲最大的國際生物技術大會之一BIOHK2023 香港國際生物科技論壇暨展覽，於9月13日舉行開幕典禮，由全國政協副主席梁振英、創新科技及工業局局長孫東、BIOHK2023主席于常海等擔任主禮嘉賓，孫東及于常海亦參觀了全球電子可信身份服務機構翹晉科技的展位。博鰲亞洲論壇全球健康論壇大會組委會執行主任羅曉芹與翹晉科技行政總裁陳婉華尋求雙方的合作機會。博鰲亞洲論壇2023年年會舉行了 “加強數據安全”分論壇，探討數據安全相關問題。作為全球可信身份服務機構，陳婉華冀可以利用翹晉的平台，確保數據互通的安全。

▲ 博鰲亞洲論壇全球健康論壇大會組委會執行主任羅曉芹女士 (左三)與翹晉科技行政總裁陳婉華女士（右五）尋求雙方的合作機會。左四為全國政協副主席梁振英先生，左五為香港生物科技協會主席于常海教授。

達成備忘錄冀推動兩地生物科技企業出海



翹晉科技和香港生物科技協會，達成諒解備忘錄，由陳婉華和于常海簽署作實，他們的合作願景是通過全球法人識別編碼(LEI)加區塊鏈身份技術，合力推動兩地生物科技企業出海，提升國際競爭力，助兩地生物科技產業高質量發展和高水平開放，藉助香港的國際地位和地緣優勢，促進兩地的生物科技交流合作並走向國際舞台。

▲ 全球電子可信身份服務機構翹晉科技和香港生物科技協會，借助BIOHK建立合作，達成諒解備忘錄，由翹晉科技行政總裁陳婉華女士 (右) 和香港生物科技協會主席于常海教授簽署作實。

陳婉華對於達成諒解備忘錄感到興奮，希望透過翹晉科技在全球數碼身份認証的優勢，配合大灣區區塊鏈可信認證服務平台(GBAB)，為數據跨境流通提供安全簡便的程序。陳婉華透露，諒解備忘錄當中部分項目已在進行，例如香港公司或個人計劃在廣東省開設公司，過程已可以經電子化處理。

翹晉科技展示大灣區區塊鏈可信認證服務平台 助數據跨境流通



在BIOHK2023展覽上，翹晉科技展示了GBAB，一個運用大灣區城市基礎設施、提供跨境公共服務的區塊鏈，具高效透明度、有法規遵從的跨境網絡，爲大灣區的居民及企業提供安全、便捷和可信的身份驗證服務。陳婉華表示，建基於政府之間的默契及國際標準，加上全球法人識別編碼(LEI)，有助數據互通。

首間利用全球法人識別編碼LEI 促進互聯互通



翹晉科技亦是首間利用LEI配合區塊鏈身份技術，促進香港和內地城市互聯互通，加強與世界可信聯繫，打造全球通用的“法人護照”。LEI是國際通用的高標準法人識別體系，有利於提高金融機構和相關企業的國際認可度和信任度。人行已於2020年發布了《全球法人識別碼應用實施路線圖2020-2022》，為國內LEI的發展指明了方向。

▲ 由翹晉科技行政總裁陳婉華女士（前右二）和香港生物科技協會主席于常海教授（右三）簽署的諒解備忘錄，冀推動兩地生物科技企業出海，並將與廣州南沙經濟技術開發區中國（廣東）自由貿易試驗廣州南沙新區片區廣州南沙保稅港區管理委員會港澳合作事務辦公室合作，藉助香港的國際地位和地緣優勢，促進兩地的生物科技交流合作並走向國際舞台。

(特約)