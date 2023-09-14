【小米1810】小米據報11月初發布小米14　定位對標蘋果iPhone15 Pro、Pro Max、股價升2%

▲ 【小米1810】小米據報11月初發布小米14 定位對標蘋果iPhone15 Pro、Pro Max

小米 （01810） 據報將於11月初，發布小米14系列兩款新機，產品定位對標蘋果（美︰AAPL）iPhone15 Pro/Pro Max，日前已開始量產。小米股價升2%，早段高見12.16元。

報道又指，小米14全渠道備貨訂單量按年大幅增長60%。同時，小米13系列已提前一季度完成全年銷售目標。

雷軍於2021年首次提到小米將正式對標蘋果，今年8月14日年度演講中，再次提到對標iPhone︰「我第一次講對標iPhone的時候，很多人對我冷嘲熱諷，覺得我們low覺得我們蹭人家熱度。但是我是這麼想的，我覺得我們只有對標iPhone，才有機會趕上iPhone，才有機會超越iPhone。所以以後只要我講發布會，必要的話每一次我都會對標iPhone。」

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責任編輯︰梁浩碩