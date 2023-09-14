  • 27°C
香港時間 : 2023914日 (週四) 10:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【渣打2888】渣打香港與杜拜經濟及旅遊部合作　促進資本市場活動增長

股市 09:30 2023/09/14

分享：

分享：

【渣打2888】渣打香港與杜拜經濟及旅遊部合作　促進資本市場活動增長

渣打香港宣布，與杜拜經濟及旅遊部簽訂合作協議，推廣香港與杜拜之間的業務增長和發展機遇。渣打香港區行政總裁禤惠儀指，今年上半年，渣打集團 （02888） 來自「中國—非洲和中東走廊」的網絡收入按年升76%，反映這些地區之間日益蓬勃的商業連繫，香港作為超級聯繫人及國際金融中心，將為相關的資本和貿易流動擔當重要角色。

據今公布的合作協議，雙方就香港與杜拜之間一系列策略性範疇加強合作，包括促進資本市場活動、家族辦公室、資產管理、金融科技和虛擬資產業的增長；發展創新的可持續和綠色融資方案；發展創新方案以支持入口、出口和轉口的貿易和大宗商品融資；及促進初創企業和新科技服務供應商的孵化和發展，為銀行、金融、投資和資本市場交易研發尖端科技方案。

雙方會成立聯合工作小組，討論如何達成上述目標。

杜拜經濟及旅遊部之杜拜經濟發展公司行政總裁Hadi Badri表示，透過與渣打合作，期望創造跨境平台，在全球各快速增長的經濟體，為貿易和創新交流促進機遇。建基於杜拜作為中東、非洲以至更廣地區的樞紐，此協議將給予亞洲企業豐的資源和專業佑識，加強其擴充和增長計劃。他又指，期望與渣打合作，協助他們的客戶在杜拜建立成功的業務。

【Fintech】渣打香港：今年16名港大本科生暑假到渣打及Mox實習

【渣打2888】渣打：賀方德退任財務總監　交接後續任高級顧問

ET財智Talk

編輯︰胡學能

港股 渣打集團（02888） 杜拜
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【小米1810】小米據報11月初發布小米14　定位對標蘋果iPhone15 Pro、Pro Max、股價升2%

下一篇文章

【專訪｜世紀暴雨】豐盛生活服務：動員百人清理黃大仙中心　廿小時緊急抽走積水
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠債2023】綠債入場費1萬享4.75厘保底息　銀行、證券行紛推手續費豁免、抽獎吸認購（不斷更新）
【綠債2023】綠債入場費1萬享4.75厘保底息　銀行、證券行紛推手續費豁免、抽獎吸認購（不斷更新）
【美股收市】縱使外交部澄清　白宮罕有關注中國蘋果禁令　道指跌70點　納指升0.3% （不斷更新）
【美股收市】縱使外交部澄清　白宮罕有關注中國蘋果禁令　道指跌70點　納指升0.3% （不斷更新）
【香港天氣】天文台改發黃色暴雨警告　柴灣現水浸、石澳道坍塌擴大須封閉　教育局宣布停課（不斷更新）
【香港天氣】天文台改發黃色暴雨警告　柴灣現水浸、石澳道坍塌擴大須封閉　教育局宣布停課（不斷更新）
【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘倒數 完成任務即賺800元
【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘倒數 完成任務即賺800元
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌13點　滙豐ADR再升2%破60關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌13點　滙豐ADR再升2%破60關（不斷更新）
【iPhone15】iPhone14、13減價！減幅勝去年　兩代iPhone主要規格有何差別？
【iPhone15】iPhone14、13減價！減幅勝去年　兩代iPhone主要規格有何差別？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款