▲ 【渣打2888】渣打香港與杜拜經濟及旅遊部合作 促進資本市場活動增長

渣打香港宣布，與杜拜經濟及旅遊部簽訂合作協議，推廣香港與杜拜之間的業務增長和發展機遇。渣打香港區行政總裁禤惠儀指，今年上半年，渣打集團 （02888） 來自「中國—非洲和中東走廊」的網絡收入按年升76%，反映這些地區之間日益蓬勃的商業連繫，香港作為超級聯繫人及國際金融中心，將為相關的資本和貿易流動擔當重要角色。

據今公布的合作協議，雙方就香港與杜拜之間一系列策略性範疇加強合作，包括促進資本市場活動、家族辦公室、資產管理、金融科技和虛擬資產業的增長；發展創新的可持續和綠色融資方案；發展創新方案以支持入口、出口和轉口的貿易和大宗商品融資；及促進初創企業和新科技服務供應商的孵化和發展，為銀行、金融、投資和資本市場交易研發尖端科技方案。

雙方會成立聯合工作小組，討論如何達成上述目標。

杜拜經濟及旅遊部之杜拜經濟發展公司行政總裁Hadi Badri表示，透過與渣打合作，期望創造跨境平台，在全球各快速增長的經濟體，為貿易和創新交流促進機遇。建基於杜拜作為中東、非洲以至更廣地區的樞紐，此協議將給予亞洲企業豐的資源和專業佑識，加強其擴充和增長計劃。他又指，期望與渣打合作，協助他們的客戶在杜拜建立成功的業務。

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編輯︰胡學能