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軟銀旗下Arm上市估值超540億美元 定價51美元

環球政經 09:29 2023/09/14

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為蘋果和Nvidia等主要科技巨頭提供核心技術的英國芯片設計公司Arm已將其首次公開招股（IPO）定價為每股51美元，市值將超過540億美元。

該公司將於周四（14日）在美國納斯達克掛牌交易，股票代碼為「ARM」，將有至少9,550萬股美國存托股票上市交易。

值得注意的是，目前的擁有者軟銀將保留對該公司約90%流通股的控制權。盡管2023財年的收入和淨利潤略有下降，但Arm的IPO正在人工智能領域掀起一股熱潮，有望成為今年最大的科技股IPO。不過，與芯片市場上的其他公司相比，Arm的市盈率約為104倍，估值相當高，僅次於Nvidia（NVDA）。

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Arm在科技行業的重要性體現在其廣泛的客戶群上，包括蘋果（AAPL）、谷歌、Nvidia、三星、AMD、Intel（INTC）和台積電（TSM），這些公司都表示有興趣在此次發行中購買股票。

Arm的架構以節能著稱，是全球99%移動處理器的基礎。雖然Arm的根基是智能手機芯片，但它的目標是到2025年將業務拓展到數據中心和人工智能應用領域，並瞄準價值約2,500億美元的芯片設計市場。

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁

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撰文 : 林斯凱

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