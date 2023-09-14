美國8月CPI升3.7% 略超預期

美國公布最新通脹數據，8月份消費者物價指數（CPI）按月升0.6%，按年升3.7%；剔除能源和食品等的核心CPI按月增0.3%，高於預期的0.2%，按年升4.3%，符預期，為2021年9月以來新低，7月時為4.7%。

雖然按年計，通脹率已從2022年6月9.1%的高位回落，但這並沒有讓投資者相信美國聯儲局將很快加息，從而導致人們認為低利率的持續時間將比之前預期的更長。這種預期推高了國債收益率，對今年早些時候已經大幅上升的股票形成挑戰。

美股三大指數個別發展，道指、納指及標指分別收跌0.2%、升0.3%及升0.1%。

一些投資者現在擔心，在2023年的剩餘時間內，股市可能難以取得重大進展，從而可能導致市場波動加劇。

標普500指數年初至今已上升超過16%，但其估值卻令人擔憂，一些指標顯示其估值過高。例如，摩根大通警告說，基於實際利率的指標顯示，標普500指數被高估了14%，該公司認為股票與實際利率之間的關係正變得愈不可持續。

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