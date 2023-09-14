  • 27°C
香港時間 : 2023914日 (週四) 12:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】滙豐升逾1%、友邦跌近2%　恒大、融創跌約9%　恒指反彈乏力半日跌39點（不斷更新）

股市 12:12 2023/09/14

分享：

分享：

港股市況不斷更新

港股續反彈乏力，半日高開倒跌。恒指高開92點，開市後曾升最多164點，高見18173點，其後走勢掉頭向下，大市轉跌。恒生指數半日跌39點，報17969點，成交424.8億元。科指微升0.01%，報4041點。小米 （01810） 逆市升逾2%，滙豐 （00005） 升逾1%，友邦 （01299） 跌近2%，內房下跌，恒大 （03333） 跌近9%，融創 （01918） 跌逾9%。中資電訊股、三桶油逆市升，李寧 （02331） 跌逾4%破底。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

即市走勢︰

【12：07】【中歐角力】歐盟調查中國電動車補貼或須時9個月、Tesla或同受累　瑞銀反撐中資車？

【12：00】恒生指數半日跌39點，報17969點，成交424.8億元。科指微升0.01%，報4041點。小米 （01810） 逆市升逾2%，滙豐 （00005） 升逾1%，友邦 （01299） 跌近2%，內房下跌，恒大 （03333） 跌近9%，融創 （01918） 跌逾9%。中資電訊股、三桶油逆市升，李寧 （02331） 跌逾4%破底。

【11：51】恒指中午收市前跌約37點，報17971點，科指跌近0.1%，報4037點。

【11：38】三大中資電訊股逆市向上，其中，以中電信 （00728） 表現最好，股價升逾3%，聯通 （00762） 升逾2%，中移動 （00941） 升0.5%。

【11：30】上證半日升0.04%，深證跌0.5%，創業板指跌0.7%。

【11：28】創業集團 （02221） 公布根據一般授權發行可換股債券及新股，集資共約6055萬元，股價逆市升逾31%，破頂高見0.95元。

【11：24】東方甄選 （01797） 逆市升4%，高見39.2元。

【11：13】融創 （01918） 最新跌逾12%，低見2.53元。

【10：59】中國恒大 （03330） 最新挫一成，低見0.7元，融創中國 （01918） 亦跌逾9%，低見2.66元。

【10：55】【一帶一路高峰論壇】洪丕正：渣打每年財政支援120個一帶一路項目　涉款數百億美元

【10：50】恒指最新跌約60點，報17948點，科指跌不足0.1%，報4040點。滙豐 （00005） 逆市升逾1%，友邦 （01299） 跌2%，港交所 （00388） 跌逾1%，中移動 （00941） 升0.2%。

【10：45】有線寬頻 （01097） 升逾4%，高見0.047元。廣東廣播電視台及有線寬頻宣佈推出全新合作項目「攜手共創灣區新視界」，項目旗下五個節目，包括《灣區瞰亞運》、《走讀大灣區》、《龍騰灣區歡樂年》、《全球華人廚神挑戰賽》、《可看香港 同開新篇》。

【10：42】當代置業 （01107） 復牌高開倒跌26%，低見0.079元。

【10：35】丘鈦科技 （01478） 造好，股價升逾16%，高見3.46元。

【10：28】三桶油逆市升，中石油 （00857） 升0.7%，中海油 （00883） 升近2%，中石化 （00386） 升0.5%。

【10：22】李寧 （02331） 跌近半成，破底低見35元，安踏 （02020） 跌逾1%，特步 （01368） 亦跌逾1%。

【10：22】【新股IPO】富衛集團上市申請第三度失效　FWD：將評估適當時候再次提交上市申請

【10：19】友聯國際教育租賃 （01563） 逆市升逾三成，高見1.72元。

【10：17】內房股向下，中海外 （00688） 跌2%，潤地 （01109） 跌近2%，碧桂園 （02007） 跌逾5%，雅居樂 （03383） 跌逾4%，龍湖 （00960） 跌2%。

【10：14】大市最新轉跌約32點，報17976點，科指微升不足0.1%，報4042點。

【10：11】【資金流向】外資於8月份淨沽出1162億元中國股票　創2015年以來單月新高

【09：56】電力股造好，潤電 （00836） 升逾3%，中國電力 （02380） 升逾2%，龍源電力 （00916） 升逾3%。

【09：49】恒指早段升約115點，報18125點，科指升0.9%，報4078點。

【09：48】小米 （01810） 升幅擴至逾3%，高見12.34元。

【09：42】【小米1810】小米據報11月初發布小米14　定位對標蘋果iPhone15 Pro、Pro Max、股價升2%

【09：31】比亞迪 （01211） 開市後跌逾3%，低見238.4元。蔚小理個別發展，蔚來 （09866） 跌2%，小鵬汽車 （09868） 跌逾1%，理想汽車 （02015） 靠穩升0.1%。

【09：31】【渣打2888】渣打香港與杜拜經濟及旅遊部合作　促進資本市場活動增長

【09：24】新地 （00016） 逆市向下，股價低開0.6%。

【新地16】郭氏家族連續兩日入場增持　周二再斥資4800萬元

【09：22】滙豐 （00005） 升1%，ATM向好，升0.3%至0.7%，比亞迪 （01211） 逆市再跌0.6%，恒指高開92點，開報18101點，科指升0.6%，報4065點。

【09：13】期指開報18120點，升65點。

【09：01】當代置業 （01107） 今早復牌。

【09：01】【新股IPO】途虎養車9690周四招股、一手入場費約3131元　引入騰訊、零跑等基石投資者（第二版）

【08：58】恒指黑期升約71點，報18065點。道指期貨升37點，報34955點。

【07：45】【Morning精點】iPhone14、13減價！減幅勝去年︱信置財團53.5億奪啟德地、每呎5392元創同區近10年新低

【07：45】港股ADR收報18065點，升55點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報60.34元，較港收市價高1.34元或2.3%。騰訊 （00700） ADR折合報319.08元，較港收市價低1.12元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.76元，較港收市價高0.21元或0.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

點擊圖片放大
+5
+4

【07：30】美國8月CPI按年升3.7%，高於預期的3.6%，核心CPI按年升4.3%，符預期，投資者正在評估美國8月CPI數據，道指早段曾漲121點， 其後曾跌136點，道指最終跌70點或0.2%，報34575點；納指升39點或0.3%，報13813點；標指升5點或0.1%，報4467點。

即睇美股收市︰

點擊圖片放大
+7
+6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌13點　滙豐ADR再升2%破60關（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【中歐角力】歐盟調查中國電動車補貼或須時9個月、Tesla或同受累　瑞銀反撐中資車？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘倒數 完成任務即賺800元
【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘倒數 完成任務即賺800元
【綠債2023】綠債入場費1萬享4.75厘保底息　銀行、證券行紛推手續費豁免、抽獎吸認購（不斷更新）
【綠債2023】綠債入場費1萬享4.75厘保底息　銀行、證券行紛推手續費豁免、抽獎吸認購（不斷更新）
【iPhone15】iPhone14、13減價！減幅勝去年　兩代iPhone主要規格有何差別？
【iPhone15】iPhone14、13減價！減幅勝去年　兩代iPhone主要規格有何差別？
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌13點　滙豐ADR再升2%破60關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌13點　滙豐ADR再升2%破60關（不斷更新）
【美股收市】縱使外交部澄清　白宮罕有關注中國蘋果禁令　道指跌70點　納指升0.3% （不斷更新）
【美股收市】縱使外交部澄清　白宮罕有關注中國蘋果禁令　道指跌70點　納指升0.3% （不斷更新）
【香港天氣】天文台取消黃色暴雨警告　柴灣現水浸、石澳道坍塌擴大須封閉　教育局︰下午校照常上課（不斷更新）
【香港天氣】天文台取消黃色暴雨警告　柴灣現水浸、石澳道坍塌擴大須封閉　教育局︰下午校照常上課（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款