【港股市況】小米曾升逾3%　內房向下、碧桂園跌半成　恒指高開早段轉跌（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股今早反彈高開近百點。滙豐 （00005） 升1%，ATM向好，升0.3%至0.7%，比亞迪 （01211） 逆市再跌0.6%，恒指高開92點，開報18101點，科指升0.6%，報4065點。

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財經日誌︰

即市走勢︰

【10：35】丘鈦科技 （01478） 造好，股價升逾16%，高見3.46元。

【10：28】三桶油逆市升，中石油 （00857） 升0.7%，中海油 （00883） 升近2%，中石化 （00386） 升0.5%。

【10：22】李寧 （02331） 跌近半成，破底低見35元，安踏 （02020） 跌逾1%，特步 （01368） 亦跌逾1%。

【10：22】【新股IPO】富衛集團上市申請第三度失效 FWD：將評估適當時候再次提交上市申請

【10：19】友聯國際教育租賃 （01563） 逆市升逾三成，高見1.72元。

【10：17】內房股向下，中海外 （00688） 跌2%，潤地 （01109） 跌近2%，碧桂園 （02007） 跌逾5%，雅居樂 （03383） 跌逾4%，龍湖 （00960） 跌2%。

【10：14】大市最新轉跌約32點，報17976點，科指微升不足0.1%，報4042點。

【10：11】【資金流向】外資於8月份淨沽出1162億元中國股票 創2015年以來單月新高

【09：56】電力股造好，潤電 （00836） 升逾3%，中國電力 （02380） 升逾2%，龍源電力 （00916） 升逾3%。

【09：49】恒指早段升約115點，報18125點，科指升0.9%，報4078點。

【09：48】小米 （01810） 升幅擴至逾3%，高見12.34元。

【09：42】【小米1810】小米據報11月初發布小米14 定位對標蘋果iPhone15 Pro、Pro Max、股價升2%

【09：31】比亞迪 （01211） 開市後跌逾3%，低見238.4元。蔚小理個別發展，蔚來 （09866） 跌2%，小鵬汽車 （09868） 跌逾1%，理想汽車 （02015） 靠穩升0.1%。

【09：31】【渣打2888】渣打香港與杜拜經濟及旅遊部合作 促進資本市場活動增長

【09：24】新地 （00016） 逆市向下，股價低開0.6%。

【新地16】郭氏家族連續兩日入場增持 周二再斥資4800萬元

【09：22】滙豐 （00005） 升1%，ATM向好，升0.3%至0.7%，比亞迪 （01211） 逆市再跌0.6%，恒指高開92點，開報18101點，科指升0.6%，報4065點。

【09：13】期指開報18120點，升65點。

【09：01】當代置業 （01107） 今早復牌。

【09：01】【新股IPO】途虎養車9690周四招股、一手入場費約3131元 引入騰訊、零跑等基石投資者（第二版）

【08：58】恒指黑期升約71點，報18065點。道指期貨升37點，報34955點。

【07：45】【Morning精點】iPhone14、13減價！減幅勝去年︱信置財團53.5億奪啟德地、每呎5392元創同區近10年新低

【07：45】港股ADR收報18065點，升55點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報60.34元，較港收市價高1.34元或2.3%。騰訊 （00700） ADR折合報319.08元，較港收市價低1.12元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.76元，較港收市價高0.21元或0.2%。

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【07：30】美國8月CPI按年升3.7%，高於預期的3.6%，核心CPI按年升4.3%，符預期，投資者正在評估美國8月CPI數據，道指早段曾漲121點， 其後曾跌136點，道指最終跌70點或0.2%，報34575點；納指升39點或0.3%，報13813點；標指升5點或0.1%，報4467點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌13點 滙豐ADR再升2%破60關（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩