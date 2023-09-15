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【恒指夜期+ADR】夜期收市升105點　外資力撑滙豐ADR（不斷更新）

股市 05:44 2023/09/15

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中國宣布金融機構下調存款準備金率，預期釋放5000億元人民幣，夜期應聲造好，曾升148點，高見18214點，收市升105點，收報18171點，中概股指數升1%。

中國降準後，國際油價即時抽升，反映市場預期降準刺激經濟活動，利好油價向上，令紐約期油突破90美元關，油價上升，同時亦刺激美國通脹預期，美滙指數及美債息上升。

不過，夜期造好主要由滙豐ADR急升帶動，因為歐央行意外加息，歐洲銀行股受惠，同時英倫銀行或繼續加息，滙豐ADR高港股收市價3%。

ADR折算港元較港收市價變幅
美團ADR123.38+0.3%
騰訊ADR319.960.0%
滙豐ADR61.64+3.2%
阿里巴巴美股86.12+0.3%

北水吸資26億 主力買中海油信達生物沽騰訊東方甄選

港股成交偏淡，但北水流入情況未減，全日吸資26.1億元。資金主力吸高息防守股， 中海油 （00883） 錄3.8億元淨流入，信達生物 （01801） 及中移動 （00941） 分別吸資2.8及2.1億元；淨流出方面，騰訊 （00700） 及東方甄選 （01797） 分別錄1.7及0.8億元淨流出。

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兩桶油升半成 碧桂園跌4%、碧服跌近6% 恒指反彈38點

港股略為反彈。恒指高開92點，開市後曾升最多164點，高見18173點，其後曾轉跌，午後再回升，恒指升38點，收報18047點，成交816億元。科指升0.4%，報4059點。中石油 （00857） 升近6%，中海油 （00883） 升5%，碧桂園 （02007） 跌逾4%，碧桂園服務 （06098） 跌近6%。

恒指成分股收市價
（元）		變幅
（%）		貢獻/拖低
恒指（點）		市盈率
（倍）
滙豐59.75+1.3+1810
中海油13.80+5.0+163
中石油5.81+5.8+106
比亞迪244.80-1.2-536
創科實業75.25-2.7-516
友邦65.55-2.2-28354

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

【分析】花旗：人民幣貶值趨勢將持續　贏家輸家涉及哪些股份？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【23：00】夜期升130點

【18：55】北水吸資26億 主力買中海油信達生物沽騰訊東方甄選 降準消息利好恒指夜期升101點

【17：06】【虛擬資產】JPEX發聲明斥證監會不公平打壓　證監：會轉介警方　林作割席、新加坡攤位人去樓空

【16：21】【分析】花旗：人民幣貶值趨勢將持續　贏家輸家涉及哪些股份？

【16：10】中石油 （00857） 升近6%，中海油 （00883） 升5%，碧桂園 （02007） 跌逾4%，碧桂園服務 （06098） 跌近6%，恒指反彈38點，收報18047點，成交816億元。科指升0.4%，報4059點。

ET財智Talk

【16：00】恒指U盤前升41點，報18051點。

【16：57】【內房危機】穆迪下調內房市場評級展望至「負面」　料未來6至12個月合同銷售額跌約5%

【15：37】神華 （01088） 升4%，中煤能源 （01898） 升逾6%，兗礦能源 （01171） 升逾5%。

【15：19】恒指尾市升約78點，報18087點，科指升0.7%，報4070點。

【15：05】【人民幣走勢】人行據報要求大型銀行暫緩外匯頭寸平倉　緩解人民幣下行壓力

【15：00】中移動 （00941） 升逾1%，破頂高見66.25元，聯通 （00762） 升逾3%，中電信 （00728） 升近4%。

【14：44】中石油 （00857） 升逾5%，高見5.78元，中海油 （00883） 升逾4%，破頂高見13.76元，中石化 （00386） 升逾1%。

【14：43】小米 （01810） 升3%，騰訊 （00700） 升0.2%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 升0.8%。

【14：42】大市反覆，最新升近100點，報18102點，升93點，科指升0.8%，報4073點。

【14：36】東方甄選 （01797） 升近半成，高見39.45元。

【14：22】【一帶一路高峰論壇】許正宇：香港明年9月主辦一帶一路稅收徵管合作論壇

【14：19】【教育股】粉筆CEO張小龍朋友圈轟基金經理不禮貌　斥對方開會按手機、補妝兼擠痘痘

【14：18】港股升幅再度收窄，恒指升約10點，報18020點，科指升0.3%，報4052點。

【13：34】建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 分別升逾1%，農行 （01288） 升0.7%。

【13：33】滙豐 （00005） 最新升逾2%，高見60.3元。

【13：32】大市短綫拉升，升幅擴至百點，恒指報18118點，升109點，科指升0.8%，報4073點。

【13：32】【餐飲股】百勝中國：目標2026年門店2萬間　未來3年每股盈利年均複合增長率達雙位數

【13：24】中海油 （00883） 午後升逾3%，中石油 （00857） 升逾2%，中石化 （00386） 升0.7%。

【13：24】【虛擬保險】Bowtie獲2.72億港元B2輪融資　永明金融領投、日本三井物產有份參與

【13：23】阿里巴巴 （09988） 午後靠穩升0.1%，大市轉升4點，報18013點。

【13：14】李寧 （02331） 跌逾5%，破底低見34.8元。

【13：05】透雲生物 （01332） 今早破底低見0.245元，最近轉升逾7成，高見0.54元。

【13：02】港股午後初段跌約50點，報17959點，科指跌0.02%，報4041點。

【12：47】【新股IPO】羅兵咸：上半年內地TMT企業IPO數量下滑　促流動性小組長遠助港股競爭力

【12：07】【中歐角力】歐盟調查中國電動車補貼或須時9個月、Tesla或同受累　瑞銀反撐中資車？

【12：00】恒生指數半日跌39點，報17969點，成交424.8億元。科指微升0.01%，報4041點。小米 （01810） 逆市升逾2%，滙豐 （00005） 升逾1%，友邦 （01299） 跌近2%，內房下跌，恒大 （03333） 跌近9%，融創 （01918） 跌逾9%。中資電訊股、三桶油逆市升，李寧 （02331） 跌逾4%破底。

【11：51】恒指中午收市前跌約37點，報17971點，科指跌近0.1%，報4037點。

【11：38】三大中資電訊股逆市向上，其中，以中電信 （00728） 表現最好，股價升逾3%，聯通 （00762） 升逾2%，中移動 （00941） 升0.5%。

【11：30】上證半日升0.04%，深證跌0.5%，創業板指跌0.7%。

【11：28】創業集團 （02221） 公布根據一般授權發行可換股債券及新股，集資共約6055萬元，股價逆市升逾31%，破頂高見0.95元。

【11：24】東方甄選 （01797） 逆市升4%，高見39.2元。

【11：13】融創 （01918） 最新跌逾12%，低見2.53元。

【10：59】中國恒大 （03330） 最新挫一成，低見0.7元，融創中國 （01918） 亦跌逾9%，低見2.66元。

【10：55】【一帶一路高峰論壇】洪丕正：渣打每年財政支援120個一帶一路項目　涉款數百億美元

【10：50】恒指最新跌約60點，報17948點，科指跌不足0.1%，報4040點。滙豐 （00005） 逆市升逾1%，友邦 （01299） 跌2%，港交所 （00388） 跌逾1%，中移動 （00941） 升0.2%。

【10：45】有線寬頻 （01097） 升逾4%，高見0.047元。廣東廣播電視台及有線寬頻宣佈推出全新合作項目「攜手共創灣區新視界」，項目旗下五個節目，包括《灣區瞰亞運》、《走讀大灣區》、《龍騰灣區歡樂年》、《全球華人廚神挑戰賽》、《可看香港 同開新篇》。

【10：42】當代置業 （01107） 復牌高開倒跌26%，低見0.079元。

【10：35】丘鈦科技 （01478） 造好，股價升逾16%，高見3.46元。

【10：28】三桶油逆市升，中石油 （00857） 升0.7%，中海油 （00883） 升近2%，中石化 （00386） 升0.5%。

【10：22】李寧 （02331） 跌近半成，破底低見35元，安踏 （02020） 跌逾1%，特步 （01368） 亦跌逾1%。

【10：22】【新股IPO】富衛集團上市申請第三度失效　FWD：將評估適當時候再次提交上市申請

【10：19】友聯國際教育租賃 （01563） 逆市升逾三成，高見1.72元。

【10：17】內房股向下，中海外 （00688） 跌2%，潤地 （01109） 跌近2%，碧桂園 （02007） 跌逾5%，雅居樂 （03383） 跌逾4%，龍湖 （00960） 跌2%。

【10：14】大市最新轉跌約32點，報17976點，科指微升不足0.1%，報4042點。

【10：11】【資金流向】外資於8月份淨沽出1162億元中國股票　創2015年以來單月新高

【09：56】電力股造好，潤電 （00836） 升逾3%，中國電力 （02380） 升逾2%，龍源電力 （00916） 升逾3%。

【09：49】恒指早段升約115點，報18125點，科指升0.9%，報4078點。

【09：48】小米 （01810） 升幅擴至逾3%，高見12.34元。

【09：42】【小米1810】小米據報11月初發布小米14　定位對標蘋果iPhone15 Pro、Pro Max、股價升2%

【09：31】比亞迪 （01211） 開市後跌逾3%，低見238.4元。蔚小理個別發展，蔚來 （09866） 跌2%，小鵬汽車 （09868） 跌逾1%，理想汽車 （02015） 靠穩升0.1%。

【09：31】【渣打2888】渣打香港與杜拜經濟及旅遊部合作　促進資本市場活動增長

【09：24】新地 （00016） 逆市向下，股價低開0.6%。

【新地16】郭氏家族連續兩日入場增持　周二再斥資4800萬元

【09：22】滙豐 （00005） 升1%，ATM向好，升0.3%至0.7%，比亞迪 （01211） 逆市再跌0.6%，恒指高開92點，開報18101點，科指升0.6%，報4065點。

【09：13】期指開報18120點，升65點。

【09：01】當代置業 （01107） 今早復牌。

【09：01】【新股IPO】途虎養車9690周四招股、一手入場費約3131元　引入騰訊、零跑等基石投資者（第二版）

【08：58】恒指黑期升約71點，報18065點。道指期貨升37點，報34955點。

【07：45】【Morning精點】iPhone14、13減價！減幅勝去年︱信置財團53.5億奪啟德地、每呎5392元創同區近10年新低

【07：45】港股ADR收報18065點，升55點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報60.34元，較港收市價高1.34元或2.3%。騰訊 （00700） ADR折合報319.08元，較港收市價低1.12元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.76元，較港收市價高0.21元或0.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國8月CPI按年升3.7%，高於預期的3.6%，核心CPI按年升4.3%，符預期，投資者正在評估美國8月CPI數據，道指早段曾漲121點， 其後曾跌136點，道指最終跌70點或0.2%，報34575點；納指升39點或0.3%，報13813點；標指升5點或0.1%，報4467點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌13點　滙豐ADR再升2%破60關（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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