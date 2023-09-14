▲ 【手機大戰】白宮出聲關注中國蘋果禁令 認為是一種報復

美國白宮首次對中國限制蘋果公司（美︰AAPL）產品一事表達關切，稱其認為中國政府實施並擴大使用蘋果iPhone的禁令，是對美國的一種報復。白宮國家安全委員會發言人John Kirby表示，對禁令感到憂慮，稱這似乎是激進且不恰當的報復行為。

此前報道指，內地據悉準備擴大iPhone使用限制範圍，禁止在政府部門及國企使用，標志蘋果在中國面臨的挑戰加劇。一些政府機構已開始要求員工不要將iPhone帶到工作當中。

中國外交部發言人毛寧日前表示，中國沒有出台禁止購買和使用蘋果等外國品牌手機的法律法規和政策文件。這是中國政府對該話題首次發表回應，但未直接提及在工作場所禁用該設備。

毛寧還表示，中國政府高度重視網絡和信息安全，希望在華經營的所有手機企業都能夠嚴格遵守中國法律法規，稱「我們近期確實注意到，有媒體曝出蘋果手機有關安全事件」。

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責任編輯︰梁浩碩