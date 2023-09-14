▲ 【美國經濟】談判仍存很大分歧 美國汽車工人聯合會將可能實施罷工

美國汽車工人聯合會（United Auto Workers，UAW）主席Shawn Fain表示，就達成新的合同協議與底特律三家汽車製造商仍存在很大分歧，可能將於美東時間晚上11點59分死綫後舉行「站立式」罷工（stand-up strike）。

工會的主要要求包括每小時工資增加40%、每周減少32小時工作時間、恢復傳統養老金、取消補償等級及恢復生活費用調整等。

就工資而言，Shawn Fain表示福特汽車（Ford Motor ，美：F）提出在四年內加薪20%的方案，其次是通用汽車（General Motors ，美：GM）的加薪18%，以及 Stellantis的加薪17.5%。對於相關提議，Shawn Fain稱加幅還不夠，因與底特律汽車製造商CEO加薪約40%相形見絀。

Shawn Fain表示，罷工將在有限的幾個地點開始，若有需要隨後再進行其他地點的罷工。若車商繼續惡意討價還價，罷工將會繼續增加。他又表示，仍有可能全面罷工，若發生罷工，工會周五不會進行談判，而是將舉行集會。

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責任編輯︰梁浩碩