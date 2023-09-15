【ARM上市】Arm首日升25%　市值652億美元　基石股東雲集芯片大佬

▲ 【新股IPO︱ARM】Arm以51美元上限定價 集資近380億元

日本軟銀旗下芯片設計公司Arm（美︰ARM）以每股51美元定價，為招股價範圍47至51美元的上限定價，發行9550萬股美國存託證券，集資48.7億美元（約379.9億港元）。以上市價計，Arm估值達545億美元。Arm股票將於周四掛牌買賣。

Arm於周四午市開出第一口成交56.1美元，較招股價高10%，其後以「√￣」形走勢上升，低見55.54美元，高見61.99美元，收報63.59美元，全日升24.7%，成交76億美元。以總流通股份數目10.26億股計，市值652億美元。

盤後再升2.5%，突破65美元關，報65.17美元。

Arm此前目標是籌集80億至100億美元，但目標被下調，部分原因是軟銀決定購買其願景基金持有的約25%Arm股份，保持對該公司較高的持股比例。IPO後，軟銀仍將控制約90%的股份。

Arm在IPO中預留逾7億美元股票供其一些最大客戶認購，其中包括英特爾（美：INTC）、蘋果（美：AAPL）、英偉達（美：NVDA）、三星電子和台積電（美：TSM）。當中，台積電認購最多1億美元。

Arm上財年營收下滑 押注AI和車用芯片市場

截至今年3月底年度，Arm全年營收由前一年的27億美元略為下滑至26.8億美元，美國市場佔41%、中國內地佔24.5%、台灣市場佔13%、南韓市場佔9%，為Arm最大的4大市場分部。

增長前景方面，按Arm發出的投資者資訊 ，Arm在雲端運算的市佔率僅達 10%，隨著AI的快速發展，預計今後3年Arm將以每年17%的增速擴大市佔率。除了AI應用，Arm也提及車用芯片市場，其推出的可擴充開放架構 SOAFEE，至去年底已有逾50家廠商加入，市佔率為41%。

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責任編輯︰梁浩碩