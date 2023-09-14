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【Morning精點】iPhone14、13減價！減幅勝去年︱信置財團53.5億奪啟德地、每呎5392元創同區近10年新低

Hot Talk 07:24 2023/09/14

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【Morning精點】iPhone14、13減價！減幅勝去年︱信置財團53.5億奪啟德地、每呎5392元創同區近10年新低

責任編輯︰梁浩碩

上日Morning精點︰滙豐中銀齊加H按按息、買家購買力失多少？︱新地大跌日新鴻基郭氏家族斥資1.28億增持

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