【Morning精點】iPhone14、13減價！減幅勝去年︱信置財團53.5億奪啟德地、每呎5392元創同區近10年新低 Hot Talk 07:24 2023/09/14 分享： 分享： ▲ 【Morning精點】iPhone14、13減價！減幅勝去年︱信置財團53.5億奪啟德地、每呎5392元創同區近10年新低 【iPhone15】iPhone14、13減價！減幅勝去年 兩代iPhone主要規格有何差別？ 【香港樓市】唐英年：現時是減辣時機 建議循兩方面考慮 「樓市升市民消費自然疏爽」 【地皮開標】信置財團53.5億奪啟德地 每呎5392元創同區近10年新低 【銀行加息】中銀下周調升按息0.5厘 恒生、渣打、東亞同步跟加責任編輯︰梁浩碩上日Morning精點︰滙豐中銀齊加H按按息、買家購買力失多少？︱新地大跌日新鴻基郭氏家族斥資1.28億增持 開啟hket App，閱讀全文 港股 信和置業（00083） 美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 啟德 iPhone 看文章 ・ 賺取 ET Points hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券 立即領取