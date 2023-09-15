【香港天氣】天文台：未來兩三小時部分地區雨勢較大（不斷更新）

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本港一早一晚還是有雨，天文台指出，珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。市民應提高警惕。

天文台表示，一道低壓槽會在周六為華南及南海北部帶來大驟雨及雷暴，而隨著低壓槽減弱，隨後兩三日該區驟雨減少，天色好轉。預料一股東北季候風會在下週中至後期影響中國東南沿岸，該區日間天色大致良好。

天文台在周四凌晨3時55分發出黃色暴雨警告後，再於5時55分發出紅色暴雨警告信號，柴灣出現水浸。天文台在上午11時45分取消黃色暴雨警告信號。雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

距離破紀錄黑雨不足一周，上周水浸黑點柴灣環翠邨停車場再出現輕微水浸，港島石澳道近爛泥灣路坍塌位置，今日清晨因暴雨影響，坍塌位置擴大。警方現已封閉石澳道。港府指，有關部門正勘查有關位置，並會盡快進行搶修，南區民政處已動員南區關愛隊出動到石澳，協助石澳居民。

教育局︰下午校照常上課

教育局公布，所有上午校及全日制學校今日（九月十四日）繼續停課，學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，同時在安全情況下，方可讓學生回家。另外，下午校今日照常上課。

勞工處提醒，僱主應盡早預先訂明僱員在暴雨警告下及其後的工作安排，包括上班、下班、復工及在家工作（如適用）等。這些安排不但可以保障僱員安全及機構運作順暢，更有助維持良好的勞資關係。

勞工處發言人說：「僱主應預先訂明僱員的工作安排和應變措施。在擬訂及執行有關安排時，應優先考慮僱員的安全和從居住地點往返工作地點的可行性等，亦應盡量體諒個別僱員可能面對的不同情況，如居住地點及附近的路面和交通等情況，並考慮當中的實際困難和需要，採納情理兼備及具彈性的處理方法。」

工作安排的內容應包括：

上班的安排

在工作期間提早下班的安排

復工的安排（例如在有關警告取消後，在安全及交通情況許可下，僱員應在多少個小時內返回工作崗位）

在家工作的安排（例如在熱帶氣旋及暴雨警告下及其後的當值及工作安排）

工作時數、工資和津貼的安排 （例如就當值或缺勤的工資及津貼的計算方法）

有關在惡劣天氣下必須當值的僱員（必要人員）的特別安排

發言人補充，僱主應向須在黑色暴雨警告信號生效期間往返工作地點的僱員提供接送服務，或向他們另外發放交通津貼。

渠務署呼籲市民，若發現街道水浸，請盡快致電24小時渠務熱線，向該署報告，電話為2300 1110。

記者：譚志偉