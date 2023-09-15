【香港天氣】天文台改發黃雨警告　馬鞍山雨量曾超過100毫米（不斷更新）

一道低壓槽正為廣東及南海北部帶來驟雨及雷暴，天文台於下午10時正改發黃色暴雨警告信號，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。而且香港以南水域有強雷雨區向北移動靠近本港，市民請保持警覺。

天文台曾於下午8時40分發出紅色暴雨警告信號，即香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台表示，新界東北持續受大雨影響。西貢、沙田及大埔區晚上錄得約70毫米雨量，而馬鞍山更超過100毫米。下午九龍東及新界東部分地區錄得超過10毫米雨量。

天文台警告指，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

渠務署呼籲市民，若發現街道水浸，請盡快致電24小時渠務熱線，向該署報告，電話為2300 1110。

至於今晚及明日大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，局部地區雨勢較大。預料隨後兩三日仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。

值得留意的是，勞工處近日提醒，僱主應盡早預先訂明僱員在暴雨警告下及其後的工作安排，包括上班、下班、復工及在家工作（如適用）等。這些安排不但可以保障僱員安全及機構運作順暢，更有助維持良好的勞資關係。

勞工處發言人說：「僱主應預先訂明僱員的工作安排和應變措施。在擬訂及執行有關安排時，應優先考慮僱員的安全和從居住地點往返工作地點的可行性等，亦應盡量體諒個別僱員可能面對的不同情況，如居住地點及附近的路面和交通等情況，並考慮當中的實際困難和需要，採納情理兼備及具彈性的處理方法。」

工作安排的內容應包括：

上班的安排

在工作期間提早下班的安排

復工的安排（例如在有關警告取消後，在安全及交通情況許可下，僱員應在多少個小時內返回工作崗位）

在家工作的安排（例如在熱帶氣旋及暴雨警告下及其後的當值及工作安排）

工作時數、工資和津貼的安排 （例如就當值或缺勤的工資及津貼的計算方法）

有關在惡劣天氣下必須當值的僱員（必要人員）的特別安排

發言人補充，僱主應向須在黑色暴雨警告信號生效期間往返工作地點的僱員提供接送服務，或向他們另外發放交通津貼。

記者：譚志偉