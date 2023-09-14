【香港天氣】天文台改發黃色暴雨警告　柴灣現水浸、石澳道坍塌擴大須封閉　教育局宣布停課（不斷更新）

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天文台在今晨3時55分發出黃色暴雨警告後，再於5時55分發出紅色暴雨警告信號，有網民指柴灣出現水浸。天文台於10時30分宣布，改發黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

距離破紀錄黑雨不足一周，上周水浸黑點柴灣環翠邨停車場再出現輕微水浸，港島石澳道近爛泥灣路坍塌位置，今日清晨因暴雨影響，坍塌位置擴大。警方現已封閉石澳道。港府指，有關部門正勘查有關位置，並會盡快進行搶修，南區民政處已動員南區關愛隊出動到石澳，協助石澳居民。

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運輸署：路面有積水

運輸署指出，因路面有積水，東區走廊（往柴灣方向）近和富中心的部份行車線一度需要封閉。

勞工處提醒，僱主應盡早預先訂明僱員在暴雨警告下及其後的工作安排，包括上班、下班、復工及在家工作（如適用）等。這些安排不但可以保障僱員安全及機構運作順暢，更有助維持良好的勞資關係。

勞工處發言人說：「僱主應預先訂明僱員的工作安排和應變措施。在擬訂及執行有關安排時，應優先考慮僱員的安全和從居住地點往返工作地點的可行性等，亦應盡量體諒個別僱員可能面對的不同情況，如居住地點及附近的路面和交通等情況，並考慮當中的實際困難和需要，採納情理兼備及具彈性的處理方法。」

工作安排的內容應包括：

上班的安排

在工作期間提早下班的安排

復工的安排（例如在有關警告取消後，在安全及交通情況許可下，僱員應在多少個小時內返回工作崗位）

在家工作的安排（例如在熱帶氣旋及暴雨警告下及其後的當值及工作安排）

工作時數、工資和津貼的安排 （例如就當值或缺勤的工資及津貼的計算方法）

有關在惡劣天氣下必須當值的僱員（必要人員）的特別安排

發言人補充，僱主應向須在黑色暴雨警告信號生效期間往返工作地點的僱員提供接送服務，或向他們另外發放交通津貼。

渠務署呼籲市民，若發現街道水浸，請盡快致電24小時渠務熱線，向該署報告，電話為2300 1110。

教育局宣布，由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有上午校及全日制學校今日停課。學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，同時在安全情況下，方可讓學生回家。

天文台指，持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意傳媒有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

記者：譚志偉