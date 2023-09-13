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【香港樓市】金朝陽終止希雲大廈買賣協議　料因此錄得逾3.6億收入

股市 22:41 2023/09/13

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金朝陽集團 （00878） 去年8月公布以32.09億元，出售銅鑼灣希雲大廈地盤，但公司最新公告指，買家並無支付進一步按金，故經過商討後，訂立和解協議，包括沒收買方3.2億元初始按金。

公司指，根據和解協議，（1）各方同意賣方沒收買方在簽署買賣協議時支付之初始按金3.2億元；（2）除沒收初始按金外，買方在簽署和解協議時，須向集4支付不可退還之和解金為數3200萬元；及（3）作為賣方沒收初始按金以及買方支付和解金之代價，各方同意終止買賣協議，該協議將停止生效。

集團估計，將錄得終止出售事項收入約3.64億元，當中包括沒收初始按金3.2億元、根據補充協議之額外費用1120萬元，以及和解金3200萬元而計算得出。

集團表示，隨著買賣協議終止，出售事項將不會繼續進行，目標集團的財防業績以及資產與負債將繼續併入公司綜合財務報表。又提到終止出售事項不會對公司業務及財務狀況以及股東整體利益產生任何重大不利影響。

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編輯：葉志偉

港股 工廈 希雲大廈 金朝陽 金朝陽集團（00878）
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