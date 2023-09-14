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【專訪｜世紀暴雨】豐盛生活服務：動員百人清理黃大仙中心　廿小時緊急抽走積水

股市 09:00 2023/09/14

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【專訪｜500年暴雨】豐盛生活服務動員百人清理黃大仙中心　廿小時抽走積水

上周世紀暴雨下，本港多區出現嚴重水浸，比鄰港鐵站的黃大仙中心北館變成澤國。負責清潔商場的豐盛生活服務 （00331） 管理層接受本報專訪時表示，接獲客戶要求後，集團便先後出動逾百位員工、各種抽水設備參與清潔行動，至周六早上七點才將積水完全抽走，歷時約二十小時。

集團子企惠康服務董事總經理鍾偉文指出，今次暴雨影響較為廣泛，雖然當日也有十多宗嚴重水浸個案，需派人員及時處理，但「黃大仙中心的情況頗為尷尬」。他補充，即使過往發生暴雨導致水浸，公司也可以迅速將水抽走，但黃大仙中心的入口，離龍翔道地面約三至四米，若地面積水未退，抽水行動難以展開，變相延長清潔過程。

鍾偉文續稱，當時商場水深約三米，「用蓄水池來形容也不為過」，初時調動十幾台潛水泵，嘗試將積水從商場抽至龍翔道路面，惟成效不佳，便再調動5輛容量約6至8立方米、用作清理隔油池或化糞池的真空吸缸車到場處理，但情況仍不樂觀，便建議客戶再從外間再調派多3輛吸缸車，與此同時，消防、渠務署亦有派員抽走商場隧道的積水。

不過，按照慣例，吸缸車需要將污水排到渠務署指定的污水處理廠，惟「（到污水廠排污）耗時費力之餘，商場的情況也不允許」，經當局批准後，便將污水排至路面，至周六早上七點才完成首階段清潔；第二階段便清理商場淤泥和垃圾。

至於日前有傳媒拍攝中心入口附近堆滿垃圾，他解釋，大型垃圾已陸續清走，惟受水浸影響的商店不斷棄置垃圾，故可能未必及時清走。

大型商戶多買全險   損失有限

此外，不少商戶亦因水浸而損失慘重，集團另一子企新域保險董事總經理陳志江指出，不少大型商戶在投保時已買「店舖財物全險」，料較易追回損失，又建議店主保留受損物品及拍照存檔，待公證行及保險公司評估損失。不過，他又指，不少中小型商戶未必有買全險，便可能需要承擔部分或者全部損失。

與此同時，柴灣有停車場於黑雨期間發生嚴重水浸，水位一度浸至接近私家車車頂，集團另一子企、從事物業管理的富城物業董事總經理鄭錦華表示，恰逢上月底颱風「蘇拉」襲港，在處理停車場水浸方面，「有經驗可借鑒的情況下」，員工反應迅速，及時清理渠道淤塞，又迅速啓動停車場防水閘門，故此影響不大。

ET財智Talk

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港股 商場 暴雨 颱風 渠務署 豐盛生活服務（00331）
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