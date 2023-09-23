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【周末好去處】FOTOMAX始創中心概念店　設韓式「人生四格」貼紙相機

17:09 2023/09/23

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韓式「人生四格」貼紙相熱潮早前吹襲香港，此後自拍館亦愈開愈多。FOTOMAX快圖美位於旺角始創中心的分店近日更變裝成全新概念店，走向年輕人路線，店內設有「人生四格」貼紙相機。

FOTOMAX快圖美表示，現時拍攝一次即影即有貼紙相，僅需20元，還會提供不同有趣道具。除了實體印刷照片，亦會有QR CODE提供下載拍攝期間的動感影片及原圖。之後若有價格調整，則需要留意該店更新。

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店內供多款菲林、沖曬服務

為迎口年輕市場喜好，該FOTOMAX概念店舖亦加入了原筒菲林沖印服務，而且菲林沖曬最快僅需一小時，就可得到即場原筒菲林沖曬的相片。

點擊圖片放大
+2

此外，店內融合多款時下流行的影像產品，包括FOTOMAX自家推出的菲林相機及菲林。值得一提的是，還有多款動漫聯乘、昭和風格菲林；以及最新的富士即影即有相機和打印機等：

點擊圖片放大

責任編輯：張寶燕

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，想了解更多這款新手機，即睇記者實測：

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