【WhatsApp頻道】香港終於開通　管理員及訂閱者資料互不相通保私隱

網上平台愈來愈多，用家想集中與志同道合人士交流，商家更想與客戶保持聯繫，WhatsApp較早前推出了頻道(Channel)功能，管理員可單向廣播，傳送文字、照片、影片、貼圖和進行投票。

WhatsApp早已在十個國家、地區初步測試這項功能。今日，WhatsApp頻道將於超過 150 個國家、地區推出，香港用家亦可使用。至今全球有數以千計機構及藝人開通了全新的頻道，包括球會曼城、巴塞隆拿、另外亦有機構及藝人包括Olivie Rodrigo、David Guetta等，而Mark Zuckerberg亦開通了他個人的專屬頻道。



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更新內容僅存30天

WhatsApp多次強調，頻道是一個重視隱私及安全的廣播服務，並實施以下措施，同時保護管理員和訂閱者的個人資訊。

管理員與訂閱者、訂閱者之間也不會獲得對方的電話號碼和個人頭像

訂閱者的訂閱清單，亦不會向其親朋顯示

更新內容僅在伺服器端儲存最多 30 天的頻道記錄；未來，更新內容在訂閱者裝置上可以保存的時間更短

頻道管理員可以封鎖頻道上的截圖和轉發

管理員決定可以訂閱頻道的使用者，以及在目錄上是否可以探索到該頻道

頻道預設不會進行端對端加密，但未來可能會讓管理員有選擇權

據WhatsApp表示，管理員仍可以知道訂閱人數及其對內容的回應。至於未來會否加收費功能，WhatsApp表示由於該功能剛推出不久，未來會因應用家的回饋，檢視可調整或加入不同功能。事實上，出以下各項更新也將會出現，包括 ：



進階目錄：系統會根據用家的所的國家、地區，自動向其推薦值得追蹤的頻道。此外，用家也可查看最新、最活躍和熱門 (以追蹤者人數為依據) 的頻道。

心情回應：可使用表情符號作出回應，並查看心情回應總數。

編輯：不久之後，管理員就能修改最多30天以內發佈的最新消息，之後這些消息就會自動從伺服器移除。

轉寄：當訂閱者將最新消息轉寄到對話或群組時，內容會附上一個連結，供用戶連接至頻道了解詳情。

本報記者：梁巧恩