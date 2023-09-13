  • 27°C
香港時間 : 2023913日 (週三) 21:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】樂艙物流2490周三起招股 入場費5606元

股樓投資 12:25 2023/09/13

分享：

分享：

中國一體化跨境海運物流服務提供商樂艙物流（新上市編號:02490）自周三（13日）起至下周一（18日　）招股，該股擬全球發售2,839萬股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成；招股價介乎4.45至5.55元，以每手1000股計，一手入場費5605.97元；9月25日掛牌，聯席保薦人為中信証券及農銀國際。

 

【iM人物專訪】因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合

專題影片

 

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

集資所得，其中約52%將用於在未來兩年建立物流設施，包括倉庫、集裝箱堆場、購買拖車及投資倉庫、訂單及運輸管理軟件系統；約4%將用於擴大業務覆蓋範圍及全球網絡；約7%將用於採用數字技術及升級互聯網服務系統；約20%將用於戰略投資及/或收購與公司業務互補的業務或資產；約7%將用於在中國建立拖車運輸服務匹配平台；約10%將用於一般企業用途及營運資金需求。

【同場加映】青姐話：有國策 有辦法？

青姐話

 

【同場加映】溫股知新：港股望回穩 政策繼續等

溫股知新

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
IPO 市盈率 目標價 滔搏（06110） 港股 中國
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【裝修設計】80後獨居屋主豪花70萬 打造無印風格日系家居
【裝修設計】80後獨居屋主豪花70萬 打造無印風格日系家居
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【交通優惠】九巴學生專享優惠 月票「買二送一」活動再度推出
【交通優惠】九巴學生專享優惠 月票「買二送一」活動再度推出
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【姜濤效應】 《我的天堂城市》電影台灣首映 姜糖赴台促經濟 西門町變「姜濤町」
【姜濤效應】 《我的天堂城市》電影台灣首映 姜糖赴台促經濟 西門町變「姜濤町」
【援助基金】颱風暴雨接連襲港 政府於各區設申請援助基金服務站
【援助基金】颱風暴雨接連襲港 政府於各區設申請援助基金服務站
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款