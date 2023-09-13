【新股IPO】樂艙物流2490周三起招股 入場費5606元

中國一體化跨境海運物流服務提供商樂艙物流（新上市編號:02490）自周三（13日）起至下周一（18日 ）招股，該股擬全球發售2,839萬股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成；招股價介乎4.45至5.55元，以每手1000股計，一手入場費5605.97元；9月25日掛牌，聯席保薦人為中信証券及農銀國際。

【iM人物專訪】因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

集資所得，其中約52%將用於在未來兩年建立物流設施，包括倉庫、集裝箱堆場、購買拖車及投資倉庫、訂單及運輸管理軟件系統；約4%將用於擴大業務覆蓋範圍及全球網絡；約7%將用於採用數字技術及升級互聯網服務系統；約20%將用於戰略投資及/或收購與公司業務互補的業務或資產；約7%將用於在中國建立拖車運輸服務匹配平台；約10%將用於一般企業用途及營運資金需求。

【同場加映】青姐話：有國策 有辦法？

【同場加映】溫股知新：港股望回穩 政策繼續等

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正