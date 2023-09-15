【香港機遇】貿發局下周巴黎重啟旗艦招商活動　冀推廣大灣區機遇

香港貿易發展局疫後重啟旗艦推廣活動「成就機遇． 首選香港」（Think Business, Think Hong Kong），首站將是法國巴黎。香港貿發局研究總監范婉兒表示，法國是歐洲其中一個重要經濟國家，憑藉香港的專業服務、國際網絡和在粵港澳大灣區的角色，有助包括法資企業在內的歐洲公司，進軍亞洲及大灣區市場。

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是次活動將是貿發局在疫情後首次重新在海外啟動旗艦商貿推廣活動，旨在促進香港與主要國際貿易夥伴的合作關係和交流，預計將吸引超過1,000名香港及法國的政商界領袖參與。范婉兒表示活動將向法國商界展示，香港作為國際商貿平台的優勢，促進兩地的商貿合作關係。

為期一天的活動將在9月19日於巴黎舉行，包括大型高峰論壇、多場商貿論壇、一對一商貿配對、交流活動、商貿訪問團及晚宴等活動，屆時將討論亞洲經濟和不同領域的最新發展及機遇，涵蓋綠色金融、可持續發展、創新科技、大灣區發展機遇及設計等範疇。

香港ESG領域出色 最為法國關心

范婉兒表示，歐洲在疫後遇上全球通脹等壓力，復甦速度較慢。相較之下，亞洲是全球復甦最快的地區，歐美國家要加快復甦就需要把握亞洲正在急速增長的市場機遇。而香港不僅能提供專業的金融、法律等服務，也是亞洲區在ESG領域上做得最為出色的地方之一，而這正是法國企業最為關心的。

范婉兒指，在香港設有據點的法資企業約有342家，佔香港外資公司的9%，縱使在疫情期間亦沒有撤出香港，是很緊密的商貿夥伴。她指粵港澳大灣區不只是人口龐大的市場，更是重要的生產和研發基地，法資公司能在大灣區研發和測試適用於亞洲區的技術和產品，並在大灣區和亞洲國家推出市場，把握亞洲的急速成長商機。

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本報記者：李智賢

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