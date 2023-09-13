【可持續投資】按證公司發行200億元等值社會責任債券　用於百分百擔保特惠貸款融資或再融資

按揭證券公司宣布，成功第二次發行合共約200億港元等值的社會責任債券。今次發債於9月5日在香港建簿及定價，是最大筆於亞洲發行的社會責任債券，亦是首次由香港債券發行人同時以港元、人民幣及美元發行債券。

該社會責任債券在機構投資市場發行。是次三幣種債券發行包括分別為95億港元2年期、50億元人民幣3年期及6.5億美元5年期的社會責任債券，收益率分別為每年4.68%、每年2.98%、每年4.939%，地位均為高級及無擔保。按證公司指，縱使金融市場日趨動盪，是次發行仍備受多樣化及高素質的本地和海外機構投資者歡迎，債券最終分配予超過200家機構，包括銀行、投資基金、保險公司、中央銀行及與政府相關基金、財富管理及私人銀行。

此外，是次發行的港元及人民幣部份亦分別為最大筆以港元及人民幣發行的社會責任債券，展現出香港作為離岸人民幣業務中心以及國際綠色及可持續債券發行的亞洲樞紐角色。

是次發行所得資金淨額主要用作中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」的融資或再融資。「百分百擔保特惠貸款」於2020年4月推出，旨在紓緩中小企於新冠疫情期間的資金周轉壓力，有助減少企業倒閉和裁員。截至去年12月，「百分百擔保特惠貸款」已惠及逾3.5萬家本地中小企及36.2萬名相關僱員。

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編輯：胡學能