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【手機大戰】華為搶閘推新機　IDC分析師：為蘋果帶來無形壓力

科技 10:30 2023/09/14

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蘋果（Apple）iPhone 15系列在全球矚目的情況下，終於粉墨登場，4款新機在外觀和硬件配置上均有更新，瞬即引來各方熱議。不過最令人關注的，莫過於蘋果接下來面對的挑戰，不僅需應對手機市場飽和，還有華為刻意強碰，搶先推出旗艦機款Mate 60 Pro系列所帶來的影響。有分析師認為，華為突襲回歸，確實為蘋果在內地高端手機市場帶來無形壓力，但預料未有太大衝擊。

【Apple發布會2023】iPhone 15系列、新Apple Watch粉墨登場　iPhone 15最平6,899港元入手　周五晚起預售（不斷更新）

【華為回歸】一文看清華為新機　為何成為全球焦點？

近年來，全球智能手機市場已經進入了一個趨於飽和的狀態，市場的增長速度正不斷放緩，但也無阻各大手機廠商推出新產品的意欲。

如蘋果最新推出的iPhone 15系列，4款新機的變化未見太多，僅是在規格上有部分升級。其中一個亮眼之處，就是搭載6.1吋屏幕的iPhone 15 Pro以及6.7吋屏幕的iPhone 15 Pro Max，轉用太空船所用的鈦金屬設計，也是蘋果首次在iPhone上採用相關物料。市場研究機構IDC亞太區研究副總裁Bryan Ma接受本報專訪時提到，鈦金屬讓手機手感更輕盈，相信對消費者而言仍是吸引之處。

蘋果地位難動搖

但Bryan補充指，要理解目前智能手機市場仍處於疲軟勢態，持續的通貨膨脹，抑制了消費者需求，延長了更新周期，所以仍會為蘋果是次新機銷售帶來輕微影響，「但iPhone 15系列不論是設計抑或相機規格均有所提升，相信依然能夠吸引一眾追求新鮮感的群眾，不會動搖該企在高端手機市場的地位。」

IDC亞太區研究副總裁Bryan Ma認為，華為突襲回歸，確實為蘋果在內地高端手機市場帶來無形壓力。

不過，目前蘋果要面對的除了手機市場需求下跌的挑戰，還有華為兩周前突然投下的「震撼彈」。

華為較早前在未有舉行任何發布會的情況下，在內地市場突襲開賣旗艦手機Mate 60系列。雖然官方未有證實是次採用是哪一款芯片，但網絡多項實測顯示，這部智能手機支援5G網路，其後外媒紛紛認為，這意味華為突破美國的5G芯片封鎖，引發內地市場大震動。及後摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）分析師Gokul Hariharan指出，華為Mate 60系列恐衝擊蘋果iPhone 15在內地市場的銷售成績，導致iPhone市佔成長停滯。

iPhone內地市佔將停滯？仍充滿未知之數

Bryan就認為，華為突襲回歸，明顯是看準蘋果推出新iPhone的時機，確切地為蘋果在內地市場帶來無形的壓力，「畢竟華為是中國品牌，再加上外界紛紛傳出華為突破美國限制，成功研發自家5G芯片。突破性的進展，自然能夠吸引部分內地消費者支持，華為的市佔率也有機會因此有所上升。」但他補充，此情況或許只限於內地市場，「就全球國際市場而言，兩間企業的市佔基本上無法比較。」他又指，目前華為官方仍有許多資訊未公布，如Mate 60系列處理器、是否真正支援5G網絡等，仍有許多未知之數。但對於蘋果而言，預料未有太大衝擊。

Bryan補充，是次華為同時推出新機為蘋果帶來壓力，對於消費者而言，或許也是件好事，「起碼可迫使他們要繼續創新，繼續想新方法來留住客戶。」

【華為搶閘】迎戰Apple新iPhone？　華為新機突然「未發布先開售」

記者：曾曉汶

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