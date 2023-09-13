▲ 【阿里巴巴9988】盒馬9.22同步開售iPhone 15系列 用戶最快18分鐘即可收到現貨

阿里巴巴集團 （09988） 旗下新零售公司盒馬宣佈，同步開售蘋果最新產品，將於9月22日與各大平台同步開售iPhone 15系列 ，盒馬用戶可直接於盒馬App下單， 北京、上海、杭州等20多個城市的盒馬鮮生門店配送範圍內，用戶最快18分鐘即可收到現貨。

盒馬於蘋果新品開售日，全國盒馬鮮生門店、 9家盒馬X會員店都將同步上線蘋果新手機，盒馬雲超也將在全國同步開售新機，方便不同地區、不同購物偏好的盒馬用戶進行選購。

盒馬3C家電負責人表示，是次盒馬特別為配合蘋果iPhone 15系列開售，利用盒馬「X18酒窖」的專屬貴品配送服務，對iPhone 15系列 進行配送，未來盒馬鮮生還將上線更多3C家電商品。

相關文章：【iPhone15】iPhone14、13減價！減幅勝去年 兩代iPhone主要規格有何差別？

相關文章：【Apple發布會2023】iPhone 15系列、新Apple Watch粉墨登場 iPhone 15最平6,899港元入手 周五晚起預售（不斷更新）

相關文章：【iPhone抽獎】滙豐推轉數快5周年大抽獎 送出30部最新iPhone、要如何參與？

編輯：陳韻妍