▲ 【新地16】郭氏家族連續兩日入場增持 周二再斥資4800萬元

新鴻基地產 （00016） 大股東郭氏家族連續兩日場內增持，周二（12日）再買入60萬股，每股平均作價80.3784元，涉資4823萬元。以「郭老太」鄺肖卿實質持股計，其持股權益由27.53%增至27.55%。

新地上周公布業績後，周一股價大幅回吐，郭氏家族同日以家族信託買入161萬股新地股份，涉資1.28億元。

對於郭氏家族於新地大跌日出手，有分析師表示，郭氏家族於低位增持固然是好事，並指股價未來持續弱勢，相信郭氏家族會繼續出手增持，但新地股價要顯著反彈，單靠郭氏家族幫助不大，需要政府在房屋政策上有改變，例如市況持續低迷下，憧憬政府放寬部分辣招。

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記者：麥德銘