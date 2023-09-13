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信置組財團53.5億奪啟德地　時光倒流價每呎5392元

股樓投資 19:34 2023/09/13

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地政總署公布，啟德第2A區2號及3號地盤住宅地以53.5萬元批出，中標財團為信和置業（00083）、中國海外（00688）、鷹君集團（00041）及華人置業（00127）合組之公司。以最高樓面面積計，每呎地價約5,392元，創同區超過9年新低，但合乎市場預計。信和置業副主席黃永光說，樂見與合作伙伴投得地皮，又認為項目位置優越，配套完善，交通四通八達，而集團對香港前景充滿信心。 

中原測量師行張競達表示，由於中標財團需興建地下街設施及多項社福設施，發展需時，令發展商出價保守，雖然地皮每呎樓面地價約5,392元，貼近市場預期，惟創下區內地皮9年新低，僅高於2014年2月以每呎樓面地價5,330元批出的第1I區2號地盤，即嘉匯現址。他預計，該地可發展成中小型住宅單位，計算建築成本及合理利潤後，預計項目落成每呎實用售價約1.5萬元。 

資料顯示，地盤面積約145,303平方呎，指定作非工業，並不包括倉庫、酒店及加油站等用途，而賣地章程列明，中標發展商須興建地下街，男童院等社福設施。地皮早前接獲6份標書，大部分以獨資形式競投，包括新地（00016）、恒地 （00012） 、會德豐、南豐，長實（01113），以及中標的信置則與中國海外、鷹君及華置合組財團競投。

延伸閱讀【2023新盤】屯門凱和山快登場　逾千呎示範單位多圖直擊【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

賣地 華置 黃永光 信和 中國海外 地政總署 會德豐地產 鷹君

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