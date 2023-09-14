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美媒出高達78萬年薪 聘忠實歌迷專報Taylor Swift新聞

環球社會熱點 08:35 2023/09/14

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美國樂壇天后Taylor Swift今年舉辦北美巡迴演唱會「The Eras Tour」，帶動當地經濟。美媒《USA Today》覷準Taylor Swift的關注度，開出高達10萬美元（約78萬港元）年薪招聘忠實歌迷專門報導她的新聞。

英女學生炎夏無著冷衫返學被罰 校方指校規為日後適應職場 【下一頁】

《USA Today》周二（12日）刊登招聘廣告提及Taylor Swift的歌迷群體錄得史無前例的增長，音樂等領域的重要性也隨之增加。

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因此他們正在尋找一位經驗豐富的影音記者，專門報導Taylor Swift的音樂和文化影響力。

廣告列明受聘者需在偏遠地點工作，也不時要到外地出差，年薪介乎4萬美元（約31.2萬港元）至10萬美元。

受聘者負責專門報導Taylor Swift的新聞，因此將能夠親身記錄其巡迴演唱會接下來部分最重要時刻，讓讀者以深入視角了解這場轟動國際的盛事。

西班牙女記者街頭直播 慘遭男子兩度伸狼爪非禮（有片） 【下一頁】

Slate音樂評論家威爾遜（Carl Wilson） 形容這則招聘廣告令人有些難以置信，指《USA Today》母企Gannett過往多次於當地市場裁員，今次竟聘請一名記者專門報導一名藝人的新聞，足見Taylor Swift影響力之大。

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責任編輯：鄭錦玲

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