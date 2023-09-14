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英國10大「破產」高危市政府 南部佔7席（附排名）

環球經濟金融 09:05 2023/09/14

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英國第二大城市伯明翰（Birmingham）市政府早前宣布「破產」後，當地各市政府財政狀況引起大量關注。有統計羅列英國10大財政高危市政府，大多數位處南部，最嚴重的負債比收入多86.9倍。

【英國經濟】英格蘭多地市政府財困嚴峻 恐步伯明翰後塵 【下一頁】

評級機構穆迪公司（Moody）的投資者服務研究調查英國各地市政府財政，發現最嚴重地區為薩里郡（Surrey）的斯佩索恩（Spelthorne）。當地市政府負債達11億英鎊（約107.3億港元），比正常收入多86.9倍。

負債數據出自各地方政府2023年終止的財政年度，收入則是以已公開的最近年份為主。調查指出，預計更多英國地方市政府會在未來陷入「破產」難關。

高危「破產」市政府（由低至高）

點擊圖片放大
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【英國經濟】「第114條通知」拆解 伯明翰非真正「破產」 【下一頁】

同樣位處薩里郡﹑曾經宣布「破產」的沃金（Woking）位列次位，負債高出收入62倍。西北部柴郡沃靈頓（Warrington）亦上榜，以7.5倍列第10名，當地為港人移民英國熱門地點之一。

統計數據亦發現，前9高危市政府集中在首都倫敦及附近地區，南部更是足有7個城市，中部地區僅一地，北部更是無市政府上榜。

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責任編輯：吳漢培

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