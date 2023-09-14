英女學生炎夏無著冷衫返學被罰 校方指校規為日後適應職場

英國倫敦9月天氣仍炎熱，當地一名女中學生因高溫沒有穿著冷衫返校，遭校方指違反校規並罰她留堂。女學生家長不滿校方做法，但校方認為相關規定是讓學生為未來適應職場做準備。

西班牙女記者街頭直播 慘遭男子兩度伸狼爪非禮（有片） 【下一頁】

涉事女學生里德（Ruby Reid）就讀Rivers Academy West London，上周四（7日）上午氣溫為攝氏28度，她穿著校褸返校。

▼ 點擊圖片放大 +2

但里德未有穿上冷衫，在校門已遭校方訓斥，更罰她沒有小息時間。里德的家長對此感到憤怒，稱老師當時都穿著夏季服裝，不應苛求學生在炎熱天氣下穿著冷衫。

里德的繼父David指，里德是因感到很熱才沒有穿著冷衫。雖然校方聲稱同日上午10點有放寬規定，但里德表示她與幾名同學都因為在校門口沒有穿冷衫，在小息期間被罰。

里德的家長於女兒返家後致電學校投訴，但校長翌日站在校門監督學生，校方更警告里德如不同時穿著冷衫和校褸，就會被罰留堂90分鐘，里德最終選擇屈服。

德AI版女模吸金力勝真人 月賺逾15萬 【下一頁】

校方回應指，他們相信制服提供一種歸屬感和自我價值感，也是學校指導原則的核心。校方形容學生對外表感到自豪，學校希望通過灌輸這些價值觀，讓他們為職場的職業期望做好準備。

校方要求學生穿著全套校服返校，但事發當日上午10點已通知學生可在課室脫掉冷衫，在炎熱天氣下舒適地學習。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲