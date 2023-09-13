【中移動X華為】中國移動香港夥華為實現「5G Advanced」網絡技術　實現10Gbps流動網絡下載速度

▲ 中國移動香港董事兼行政總裁李帆風（左三）表示，團隊正積極與合作夥伴研究「5G Advanced」商用，甚至流動通訊服務應用及設備開發。（曾耀輝攝）

自5G網絡開始商業應用後，中國移動香港（CMHK）亦加快研究強化5G性能。中國移動香港今（13日）宣布在香港實驗室環境下，成功結合4G及5G頻段，與華為共同合作完成「5G Advanced」網絡測試及驗證，實現10Gbps流動網絡下載速度。

【Apple發布會2023】iCloud+添新方案 提供6TB和12TB儲存容量

中國移動香港董事兼行政總裁李帆風解釋，「5G Advanced」網絡測試是利用400MHz頻寬毫米波頻段及190MHz頻寬的4G及5G頻段互相結合，錄得接近12Gbps下行峰值速率，整體平均速率亦穩定維持在10Gbps以上，實現流動實測終端達至下行萬兆（10Gbps），這較現行5G速度提高至10倍，有助滿足沉浸式體驗業務的網絡要求，也能支援裸眼3D、XR體驗等應用發展。

長沙灣「維港匯」 成新寬頻計畫試點

此外，為迎接日益增長的智慧家庭需求，中國移動香港亦推出「10G超高速光纖寬頻」計畫，為家庭網絡用戶帶來10Gps上、下載對等頻寬規格。

【Apple發布會2023】USB-C版本AirPods Pro 2同步亮相 港售$1,849即日開放預購

李帆風表示，該計畫是運用XGS-PON網絡技術，來實現10Gps的頻寬，相較現行的GPON技術，速度提升至10倍；同時亦帶來更大頻寬，能同時承受多用戶、多設備的網絡壓力。該計畫將逐步於不同屋苑推出，而長沙灣區的「維港匯」則是首個試點。

記者：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。