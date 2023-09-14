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【極端天氣】酷熱及洪水　將致6大時裝品牌每年損失5%利潤

商業 15:00 2023/09/14

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香港早前因世紀暴雨而導致大量損失，而這並非孤例。美國就有研究指極端天氣，將影響工人在酷熱天氣下工作，甚至工廠因天災而關閉，導致至少4個亞洲國家的服裝出口收入減少650億美元(約5,070億港元)，至少6個全球服裝品牌將受到重大打擊，每年利潤至少減5%。

【香港工業】第二季工業指數連續兩季上升　紡織及成衣業升幅最大

英國資產管理公司施羅德（Schroders）與美國康奈爾大學一項最新研究顯示，到2030年極端高溫和洪水，可能會導致4個亞洲國家的服裝出口收入減少約5,070億港元。該研究指在孟加拉、柬埔寨、巴基斯坦和越南這4個國家，運營的6家全球服裝品牌的供應鏈都將受到重大打擊，並對這些品牌帶來可能達到集團年度營業利潤的5%的損失。

酷熱天氣下工作  工作效率大減

研究人員預測並分析了未來的高溫和洪水水平，未來這4個國家的工人將更多機會在酷熱天氣下工作，隨著熱量和濕度上升，工人的產出會持續下降。洪水更會迫使這些國家的工廠關閉，這4個國家的服裝出口量佔全球的18%，服裝和鞋類工廠僱用了1,060萬名工人。

研究發現，生產率的整體下降將導致2025年至2030年間，預計收入減少5,070億港元，相當於下降22%，並且會減少95萬個就業機會。到2050年，出口收入損失將達到68.6%，就業職位將減少864萬個。

行業對極端天氣的影響關注不足

調查結果為面臨巨大財務成本壓力的服裝行業，還有缺乏相關信息的投資者敲響警鐘。康奈爾全球勞工研究所負責人Jason Judd表示，這些供應商和買家都沒有關注高溫和洪水這兩個問題：「該行業的氣候應對措施都是關於緩解、排放和回收，但很少或根本沒有涉及洪水和高溫。」

了解氣候變暖對企業造成的實際風險至關重要，但目前還處於起步階段，很少有企業披露足夠的信息，也很少有投資者進行適當的評估。施羅德可持續投資研究主管Angus Bauer表示：「這方面的數據太少了。有些服裝品牌甚至沒有披露其供應商的工廠地點。」

他進一步指出，施羅德管理著超過7,000億英鎊（約6.8萬億港元）的資產，有必要加強與企業在信息披露問題上的接觸，他呼籲企業與供應商和政策制定者合作，制定考慮到對工人影響的適應戰略。

【營商信心】日本大企營商信心已連續兩季回升　7至9月製造業復甦

責任編輯：李智賢

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