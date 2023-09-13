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【新股IPO】途虎養車9690周四招股、一手入場費約3131元　引入騰訊、零跑等基石投資者（第二版）

新股IPO 22:23 2023/09/13

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【新股IPO】途虎養車9690入場費約3131元　引入騰訊、零跑等基石投資者

內地汽車維修服務平台途虎養車 （新上市編號：09690） 發售4061.71萬股，公開發售佔10%，集資逾12億元，每股招股價介乎28至31元，一手100股，入場費3131.26元，9月14日至9月19日公開招股，預期9月26日掛牌。途虎養車聯席保薦人為美銀、高盛、中金、瑞銀。

途虎養車首席財務官張志嵩在記者會上指，集團自2019年起，毛利率一直快速上升，而平台規模效應持續體現，料盈利趨勢不會逆轉。據招股文件，截至3月底止季度集團按年虧轉盈，錄經調整純利9085萬元人民幣。

截至3月底，途虎養車已積累超過1億名註冊用戶，在全國300多個城市，擁有161家自營工場，4,968家加盟工場及2萬多家合作門店。

騰訊為途虎主要股東

途虎養車引入零跑汽車 （09863） 、國軒高科（深：002074）、騰訊 （00700） 、英國石油公司（美：BP）旗下嘉實多，以及上海紫竹高新區共五名基石投資者，分別認購3,000萬、3,000萬、2,500萬、1,000萬及500萬美元等值股份，設6個月禁售期。其中騰訊為途虎主要股東，預計持有公司上市後18.7%股權。張志嵩稱，基投中有新能源車企及電池製造商，可視為針對新能源發展的延續合作。

集資所得中，約35%將於未來3年用於提升供應鏈能力；約20%於未來3年用於研發以提升數據分析技術率；約15%於未來3年用於擴大門店網絡和加盟商群體（尤其是在二線及以下市縣）；約20%於未來3年用於為與新能源汽車車主汽車服務相關投資；約10%為營運資金及一般公司用途。

（第二版加入記者會内容）

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ET財智Talk

編輯：陳韻妍

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