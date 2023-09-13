▲ 【SOGO】利福國際啟德雙子樓命名「The Twins 雙子匯」 延至2024年中開幕

富商劉鑾鴻旗下、SOGO崇光百貨母企利福國際（除牌前編號：01212）公布，旗下啟德旗艦項目「The Twins 雙子匯」將於2024年分階段開幕，當中Tower I及Tower II分別定於2024年中旬及下旬揭幕，並預計於明年年底正式盛大開幕。據利福國際去年中業績，啟德零售綜合體預計最快於2023年底前投入營運，意味最新項目推遲實際營運日期。

利福國際表示，The Twins雙子匯零售用途面積約110萬平方尺，包括崇光百貨，目標容納700多間商舗，項目補地價成本73.88億元，總投資逾100億元。

目前啟德區依然欠奉大型商場項目，由南豐集團興建的Airside，商場部分現訂於本月28日試業。

利福：兩座大樓定位稍有不同

利福國際執行董事、劉鑾鴻女兒劉今蟾指，雖然「The Twins 雙子匯」兩幢大樓的結構及外觀相若，兩者卻具備截然不同的鮮明特色，並擁有獨特的互補策略性關係。

她介紹，兩座大樓採用創新的室內設計及動態分區，鼓勵顧客盡情探索每幢大樓的不同空間，感受當中充滿驚喜的購物及生活樂趣，兩者定位有所不同：

Tower I定位為優質購物空間，結合經典傳統與非凡服務，充分展現日式百貨公司的優雅氣質，旨在為客戶提供具信心保證、舒適且便利的購物環境； Tower II作為充滿活力的生活品味平台，象徵着當代潮流，致力成就體驗及自我發現的機會，啟發無限可能，突破界限並展開個人探索之旅。

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編輯：麥德銘