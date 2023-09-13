英次季逾期按揭升13% 創2016年後新高

英國央行英倫銀行周二（12日）公布，當地今年第2季逾期按揭還款個案按年增加13%，為2016年後新高。英國利率高企加失業上升，被指使不少家庭無力償還按揭。

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英倫銀行數據顯示，逾期還款按揭金額升至169億英鎊（約1,650億港元），按年錄得29%增長。按揭貸款金融亦下跌至524億英鎊，宗數按年減少超過3成，為2020年新冠疫情爆發以來最低。

按照英倫銀行定義，逾期按揭為未能支付最少1.5%按揭款項。因利率持續增加及失業率上升壓縮英國民眾可支配收入，迫使部分家庭減少或停止供款。英國部分地區租客因生活成本危機無力交租，拖累部分業主償還按揭的能力。

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Shaw金融服務公司創辦人Lewis Shaw認為，除非英倫銀行出手，否則英國按揭崩潰迫在眉睫，直言逾期按揭數量升幅令人憂慮。他指英國將有多達160萬宗按揭在未來一年內更新，屆時更多業主面臨更高利率的按揭。

英倫銀行下周將會議息，外間預測再加0.25厘。候任副行長莎拉‧布里登（Sarah Breeden）早前表明，同意英國通脹率來年減慢放緩，促使利率維持高位時間更長。

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責任編輯：吳漢培