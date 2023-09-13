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【新股IPO】Birkenstock入表申請美國上市、估值料達60億美元　《Barbie》熱潮讓Birkenstock再度人氣急升

新股IPO 17:06 2023/09/13

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【新股IPO】Birkenstock入表申請美國上市、估值料達60億美元　《Barbie》熱潮讓Birkenstock再度人氣急升

德國高級鞋履品牌Birkenstock周二已入表申請美國上市，成為9月第二家尋找美國上市的歐洲企業。據文件顯示，Birkenstock截至今年3月底止淨收入增加19%至6.44億歐元，利潤則跌45.3%至4021萬歐元。市場估計，Birkenstock市值可達60億美元。

Birkenstock在電影《Barbie》上映後掀起熱潮，電影中多次以Birkenstock作為主題，飾演芭比的Margot Robbie亦在戲內穿著粉紅色Birkenstock鞋款，令Birkenstock再度人氣急升。

LVMH集團2021年收購Birkenstock

Birkenstock成立於1774年，由Langen-Bergheim製鞋匠Johann Adam Birkenstock創辦，原先為家族管理企業，2021年LVMH集團旗下全球最大消費品私募基金L Catterton以約48億美元，收購Birkenstock。

Birkenstock打算以「BIRK」作為股票代碼，於紐交所上市。高盛、摩根大通及摩根士丹利為Birkenstock上市的主承銷商。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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